В России разработана ИИ-система,распознающая оружие и драки в местах массового скопления людей

Компания VisionLabs запустила полностью отечественную ИИ-систему, способную распознавать драки, пожары и оружие. Как уверяют разработчики, такие возможности объединены в одном решении впервые в мире.



Импортонезависимое решение

VisionLabs запустила комплексное решение на базе искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей Luna Scanner, сообщили CNews представители компании.

Система в реальном времени распознает драки, пожары и оружие и автоматически отправляет уведомление службе безопасности. По словам разработчиков, такие возможности объединены в одном решении впервые в мире. При этом оружие и драки — одни из самых сложных сценариев детектирования, говорится в сообщении.

Luna Scanner построена на базе российского ПО и полностью импортонезависима. В основе проекта — платформа MWS, специально оптимизированная для задач ИИ.

DC Studio на Freepik Интерфейс Luna Scanner выглядит, как интерфейс обычной системы видеонаблюдения

«Сегодня безопасность массовых мероприятий важна как никогда, и мы создали решение, которое отвечает современным вызовам и требованиям к безопасности«», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

VisionLabs занимается разработкой продуктов на основе ИИ. В декабре 2021 г. МТС объявил о покупке 100% ООО «Вижнлабс» у основателя компании Александра Ханина.

Возможности системы

Luna Scanner внедрили и испытали на площадке «МТС Live Холл», где к ней подключили более 50 камер. По словам разработчиков, она может работать с любым количеством устройств в реальном времени за счет мощных GPU-кластеров.

Целевой показатель полноты и точности по детектированию драк и оружия — от 92%. Функционал системы планируется расширить — добавить ИИ-детекцию оставленных предметов, лежащих людей, поднятых рук и паники.

Интерфейс для службы безопасности выглядит, как интерфейс обычной системы видеонаблюдения, но возможности отличаются.

«Без ИИ для этого нужна огромная команда безопасности, плюс остается человеческий фактор — при плохом освещении и в таких условиях, как дым и туман, охране сложно или невозможно рассмотреть важные детали, которые могут быть угрозой. Система Luna Scanner на базе компьютерного зрения работает даже при плохом качестве изображения и распознает то, что незаметно человеческому глазу», — пояснил Марков.

ИИ для безопасности

Искусственный интеллект уже несколько лет помогает правоохранительным органам по всему миру.

В России NtechLab внедряет цифровые ИИ-решений для обеспечения безопасности. Технология FindFace Multi от NtechLab, например, используется для поиска пропавших без вести людей и правонарушителей.

В январе 2025 г. CNews писал о том, что ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вместе с коллегами из Татарстана и Узбекистана создали нейросеть, которая может автоматически распознавать уличное насилие на кадрах с камер видеонаблюдения.

В 2024 г. специалисты Московского института электронной техники (МИЭТ) приступили к разработке программы на основе ИИ для моделирования поведения серийного убийцы, которая будет предсказывать место и время очередного преступления.

В США после многочисленных массовых расстрелов в школах внедряют разные средства защиты от вооруженных нападений и попыток пронести оружие. В июле 2024 г. штат Миссури одобрил на законодательном уровне выделение гранта школам в размере $2,5 млн на приобретение программных комплексов по идентификации оружия. Установка ИИ-систем компании ZeroEyes в школах всего лишь двух округов во Флориде обошлась в $929 тыс.