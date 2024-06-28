В России создают «цифрового серийного убийцу»

Ученые МИЭТ начали работу по созданию нейросети, способной моделировать поведение серийного убийцы. С помощью такой системы можно будет предсказывать и предотвращать ужасные преступления.



Модель серийного убийцы

Специалисты Московского института электронной техники (МИЭТ) разрабатывают программу на основе искусственного интеллекта для моделирования поведения серийного убийцы, выяснили «Известия». Нейросеть будет предсказывать место и время очередного преступления.

Работа находится на стадии составления технического задания и апробации отдельных элементов, сказал директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ Лев Бертовский. «Как только мы получим финансирование, то сможем задействовать Следственный комитет, Верховный суд и другие органы. Сейчас мы с ними в контакте», — добавил он.

Разработчики заявили, что им потребуется два-три года. Программа начнет с анализа ситуации в Москве и области, потом, в случае успеха, ее внедрят в других регионах России.

Портрет убийцы

Прогноз будет осуществляться на основе данных по предыдущим преступлениям с общим почерком, а также с помощью анализа архивных дел такого рода. Ученые уже наметили около 250 кейсов, на которых начнут обучать нейросеть.

Госдума С помощью ИИ в России смогут предотвращать убийства

«На практике это будет выглядеть так. Совершается какое-то преступление, затем следующее. Как только мы видим признаки серийности, мы все имеющиеся данные вводим в нейросеть, и она сопоставляет их с тем, что уже имеется. Она выдает прогноз, что следующее убийство этой серии с определенной долей вероятности случится в таком-то месте и в такое-то время», — сказал Бертовский.

ИИ сможет выявить взаимосвязи, которые незаметны для человека. Точность прогнозов будет зависеть от количества данных и вычислительной мощности. По мнению разработчиков, если точность предсказаний ИИ достигнет хотя бы 80%, это можно будет назвать большим успехом.

Система сможет также составлять психологический портрет убийцы, который правоохранители будут использовать для его поисков.

Британский опыт

За рубежом уже есть подобный опыт. Ученые рассказали изданию, как в Великобритании предотвращают случаи хулиганства. Эксперимент проводят в пяти полицейских участках.

При помощи суперкомпьютеров анализируется информация из баз данных по административным правонарушениям, судимым лицам, работе питейных заведений и пр. На ее основе искусственный интеллект прогнозирует, где будет следующее хулиганство и даже кто его совершит.

Расчеты передаются социальным службам, которые проводят с еще ничего не совершившим человеком профилактическую беседу.

Что может и чего не может нейросеть

Нейросети уже могут делать много интересных вещей. Они рисуют, пишут тексты и музыку. Русскоязычная GigaChat, например, в начале 2024 г. успешно сдала экзамен на врача по направлению «лечебное дело». А в марте 2024 г. CNews писал, что небольшой американский стартап Cognition может оставить без работы программистов, так как разработал нейросеть нового поколения, которая способна работать на всех этапах разработки сервиса или программного обеспечения.

Но случай с серийными убийцами особый. Некоторые эксперты сомневаются в успехе предприятия. К их числу относится президент Международной ассоциации частных детективов Андрей Матушкин: «Я сомневаюсь, что такая система будет эффективной, потому что возможности искусственного интеллекта еще не продвинулись настолько далеко. Это не человек, который способен импровизировать. Конечно, можно предположить, как будет действовать убийца, но раскрыть преступление — вряд ли».

Преступники редко используют одинаковые методы лишения жизни жертвы, отметил заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета Юрий Пиголкин. По его мнению, данные для обучения ИИ следует брать в психиатрических больницах, а не в уголовных делах.