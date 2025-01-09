В России создана нейросеть, распознающая насилие на улицах

Ученые из России и Узбекистана создали ИИ-систему для автоматического распознавания уличного насилие на кадрах с городских камер видеонаблюдения. Разработчикам удалось решить проблему огромного потока данных, перегружающего существующие нейросети.



ИИ-технология для безопасности «умных городов»

Ученые из России и Узбекистана создали нейросеть, которая может автоматически распознавать уличное насилие на кадрах с камер видеонаблюдения, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение представителей Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

Разработка доцента ЮУрГУ Вероники Денисович и ее коллег из Татарстана и Узбекистана может быть интегрирована в систему «Умный город» и призвана повысить уровень безопасности в населенных пунктах.

«Умным городом» называют экосистему сервисов и технологий, нацеленных на улучшение безопасности и комфорта, сокращение пути между городскими услугами и потребителями.

rawpixel.com на Freepik Применение многозначной логики позволило обучить нейросеть распознавать признаки совершаемого насилия в огромном потоке видеоданных

Развитие «Умного города» в России предусмотрено двумя национальными проектами — «Цифровая экономика» (завершился в 2024 г., с 2025 г. его сменила новая нацпрограмма «Экономика данных») и «Жилье и городская среда».

Проблема большого потока данных

Проблема, которую удалось решить разработчикам, заключалась в том, что уличные камеры видеонаблюдения дают огромный поток данных, который перегружает существовавшие нейросети, разработанные для камер видеонаблюдений, установленных в помещениях, рассказали представители ЮУрГУ.

Для решения ученые применили многозначную логику, которая использует значения «да», «нет» и «не определено». Третье значение непривычно для обычных алгоритмов, оно отдаленно напоминает классическую нечеткую логику, но содержит математические нюансы. Это и позволяет справляться с большим потоком данных. ИИ теперь распознает более 98% случаев уличного насилия, зафиксированных камерами наблюдения, сказали в пресс-службе вуза.

ИИ на страже правопорядка

Искусственный интеллект уже несколько лет помогает правоохранительным органам по всему миру. Например, в 2018 году, как писали «Известия» в сентябре 2023 г., в Китае, на концерте поп-звезды, задержали подозреваемого в убийстве благодаря системе распознавания лиц. В 2019 г. в США ИИ, который сравнивает ДНК-профили с базами данных родословных, помог найти серийного убийцу. В 2020 г. в России был задержан подозреваемый в хищении бюджетных средств благодаря системе «Криминалист», которая анализирует данные из разных госсистем, а также открытых источников.

В июне 2024 г. CNews писал о планах специалистов Московского института электронной техники (МИЭТ) за два-три года доработать программу на основе ИИ для моделирования поведения серийного убийцы. Система сможет составлять психологический портрет убийцы, который правоохранители будут использовать для его поисков.

ИИ для камер видеонаблюдений тоже совершенствуются. В конце 2023 г. ученые из МИСИС, ВШЭ и Sber AI Lab заявили о разработке нового метода для распознавания лиц и эмоций с использованием нейросети, который работает до 30 раз быстрее по сравнению с классическими подходами в этой сфере. Это может значительно облегчить поиски пропавших людей или преступников.