МФТИ запускает бесплатную программу повышения квалификации по искусственному интеллекту для учителей

Центр развития ИТ-образования МФТИ открыл сбор заявок на бесплатную онлайн-программу повышения квалификации по искусственному интеллекту. Курс «Искусственный интеллект: старт в будущее» ориентирован для педагогов, которые хотят развиваться в свой профессии и готовить учеников к реалиям быстро меняющегося технологического мира. Проект реализуется по заказу Министерства просвещения России в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика России». Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

МФТИ является одним из российских вузов по подготовке специалистов в области искусственного интеллекта. Во время обучения слушатели изучат основы систем ИИ, научатся применять современные образовательные технологии, получат практические навыки работы с нейросетями и даже разработают собственный проект. Компетенции и знания будут подтверждены удостоверением государственного образца о повышении квалификации МФТИ.

В курс включены видеолекции и вебинары, практические задания и тесты. Кроме того, на всех этапах обучения предусмотрена поддержка кураторов. Для учителей информатики, как и для учителей всех дисциплин, также доступны материалы углубленного уровня — «Искусственный интеллект для учителей» и «Технологии искусственного интеллекта для учителей информатики».

В 2024 г. по инициативе Минпросвещения была разработана программа повышенной сложности для учителей информатики «Подготовка школьников к участию в олимпиадах по искусственному интеллекту». Очные сборы данной программы начались сегодня на кампусе Физтеха для более чем 100 педагогов.

Преподаватели МФТИ, которые входили в методические и экспертные комиссии Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту RuCode, поделились своим опытом в подготовке школьников к олимпиадам и подробно рассмотрят особенности подготовки и форматы олимпиад по искусственному интеллекту.

Программа базового уровня «Быстрый старт в искусственный интеллект» была запущена в 2022 г. За два года обучение смогли успешно пройти более 32 тыс. учителей из 89 регионов России.

Для участия в программе необходимо подать заявку на сайте МФТИ. Старт обучения программ 19 августа 2024 г.