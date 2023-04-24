Минцифры: школьники смогут бесплатно выучить язык программирования на летних каникулах

Открыт набор учащихся 8-11 классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего». Можно будет изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, а также PHP, JavaScript и другие языки программирования. Школьники, которые успешно сдадут экзамены, получат сертификат об окончании курса. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что нужно знать о летнем обучении

Курсы состоят из четырех модулей по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые два-три модуля, остальные — осенью 2023 г.

Записаться можно на 19 программ от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний. Уточнить наличие мест на отдельных курсах и площадках можно на странице проекта «Код будущего».

Обучение бесплатное. Для участия достаточно выбрать курс на «Госуслугах», подать заявление и пройти вступительное испытание.

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С 2022 г. более 330 участников «Кода будущего» стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады по информатике, Национальной технологической олимпиады, Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», Национальной олимпиады по анализу данных DANO и многих других конкурсов для школьников.

Прием заявок продлится до 31 мая 2023 г. Количество мест ограничено.