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Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект»

Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред «Киберпротект». Соглашение было подписано 28 сентября в рамках конференции CNews «Информационная безопасность 2023».

Программные продукты компании «Киберпротект» планируется внедрить в образовательные дисциплины вуза в рамках обучения на факультетах кибербезопасности и информационных технологий.

«Одним из главных приоритетов «Синергии» является практикоориентированное обучение студентов с учетом современных технологических решений и опыта российских компаний. Сотрудничество с компанией «Киберпротект» позволит нам обновить и улучшить образовательные стратегии профильных факультетов, что даст возможность получить в стенах университета востребованную IT-профессию и актуальные для будущей работы навыки, которые пригодятся при выполнении реальных рабочих задач», — отметил ректор Университета «Синергия» Артём Васильев.

Кроме того, факультет кибербезопасности планирует создать центр компетенций по программным продуктам «Киберпротекта» и обеспечить возможность для студентов пройти обучение и сертификацию по программным решениям вендора. Эксперты «Киберпротекта» будут задействованы в формировании программ и учебных дисциплин.

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Но это не единственная траектория сотрудничества. Уже ведётся совместная работа по проведению весной 2024 г. Всероссийской олимпиады для школьников по кибербезопасности, а также по совместному развитию и продвижению Всероссийского проекта по обучению детей и взрослых принципам безопасного поведения в Сети «Кибер забота».

«Партнерство с университетом «Синергия» поддерживает нашу стратегию сотрудничества в сфере информационных технологий с ведущими образовательными центрами России. Уверена, что благодаря нашей общей работе еще больше специалистов смогут повысить свою экспертизу, а тема цифровой грамотности станет более доступной и популярной для взрослых и детей. В современном мире каждый человек должен знать, как защитить себя и свою информацию от киберугроз», — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект».

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