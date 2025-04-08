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Романов Владимир



08.04.2025 Владимир Романов, Eurolan: Экономия сегодня может обернуться значительными затратами завтра 1
08.04.2025 ИЦ «Телеком-Сервис» вместе с производителем Eurolan создал ИТ-инфраструктуру для новой штаб-квартиры Т-Банка 1
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 1
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1
07.09.2018 Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике 1
29.05.2017 «Фронтстеп» и «Связьстройдеталь» представили систему производственного планирования по «узким местам» 1
15.03.2016 «Тринити» создал новую инфраструктуру виртуализации управления проектами для «ГУССТ №3 при Спецстрое России» 1
21.10.2010 «МРСК Сибири» и «Астерос» расширяют сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга 1
22.04.2010 В атомной промышленности России выявлен самый низкий уровень профзаболеваний 1
05.12.2008 «Ведомости» прокололись на «Одноклассниках» 1
29.04.2008 «УСП КомпьюЛинк» и General Electric договорились о партнерстве 1
22.05.2002 Комания ReGet Software представила новую версию менеджера закачек ReGet Deluxe 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Романов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7558 2
IBM - International Business Machines Corp 9460 1
SAP SE 5311 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Frontstep - Фронтстеп 38 1
ССД - Связьстройдеталь 10 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Эксмо-АСТ - издательство 73 1
Горно-Алтайские электрические сети 3 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 269 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6768 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13501 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3637 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 860 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 382 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 552 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2551 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9310 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1925 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1016 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 800 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10693 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12746 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 361 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3226 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 442 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5820 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1943 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16278 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6231 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 154 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10278 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2055 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6382 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 107 1
Пропускная способность - Bandwidth 1763 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3131 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 977 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 472 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1436 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library 121 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 485 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 443 1
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Microsoft Windows XP 2405 1
Microsoft Windows 15815 1
Broadcom - VMware vSphere 571 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 190 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1815 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 951 1
Малеев Алексей 14 3
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Тихомиров Михаил 4 3
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
Рахматуллин Рамазан 3 3
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3187 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2456 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5858 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4917 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6043 1
Энергетика - Energy - Energetically 5177 1
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Информатика - computer science - informatique 1079 1
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Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 174 1
Аудит - аудиторский услуги 2748 1
Металлообработка 46 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 992 1
Ведомости 1052 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 963 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 145 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 3
Интеллектуал ГБОУ школа 7 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 454 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 2
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 8 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 27 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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