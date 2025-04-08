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Романов Владимир
Романов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Малеев Алексей 14 3
|Лифарь Егор 3 3
|Тихомиров Михаил 4 3
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
|Рахматуллин Рамазан 3 3
|Морозов Александр 23 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Короткевич Геннадий 12 2
|Дроздова Александра 6 2
|Станкевич Андрей 15 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Калинин Николай 5 2
|Будин Николай 2 2
|Христенко Олег 6 2
|Збань Илья 3 2
|Резников Григорий 5 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Васильева Ольга 22 1
|Анопренко Михаил 1 1
|Кирюхин Владимир 1 1
|Маврин Павел 3 1
|Нигматуллин Нияз 3 1
|Андреева Елена 11 1
|Богданов Александр 20 1
|Мусин Владимир 6 1
|Яхин Юрий 24 1
|Щербаков Андрей 7 1
|Лысова Татьяна 3 1
|Осетинская Елизавета 1 1
|Лебедев Артемий 100 1
|Горячев Владимир 4 1
|Клочкова Наталья 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 992 1
|Ведомости 1052 1
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Создано именных указателей - 172375.
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