Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цветкова Юлия
УПОМИНАНИЯ
Цветкова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 3
|Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 1
|Нечаев Владимир 11 1
|Бровко Василий 54 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153528 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7957 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 977 1
|Россия - ЮФО - Севастополь 570 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.