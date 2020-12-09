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«Росэлектроника» открыла центр профобразования для специалистов радиоэлектронной отрасли

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» открыл центр дополнительного профессионального образования по «цифровым» компетенциям для сотрудников предприятий радиоэлектронной промышленности. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России.

Центр создан на базе Научно-исследовательского института автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина (входит в «Росэлектронику»). Обучаться в нем смогут как сотрудники предприятий «Ростеха», так и внешние специалисты. В рамках учебных программ слушатели познакомятся, в том числе с инновациями в экономике, управлении и информационно-коммуникационных технологиях, научатся проектировать архитектуру электронного предприятия, освоят навыки бизнес-планирования.

Профессиональная переподготовка осуществляется по двум направлениям – «Инноватика как основа диверсификации» и «Организация и управление наукоемкими производствами». Кроме того, разработаны 13 курсов повышения квалификации, в числе которых «Прикладная информатика в радиоэлектронной промышленности», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Техносферная безопасность».

«Перед предприятиями отрасли стоит масштабная задача по развитию технологий будущего. Беспроводная связь 5G, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект – это все то, над чем мы работаем уже сегодня. Знание цифровых навыков позволяет ставить измеримые, а не абстрактные цели развития цифровой трансформации и четко аргументировать методы их достижения в стратегии развития цифровой трансформации предприятия. Наращивание компетенций в области цифровизации повысит эффективность принимаемых решений. Обучать необходимому комплексу знаний о технологиях и их применению для принятия управленческих решений будут высококвалифицированные специалисты предприятий-разработчиков, входящих в контур госкорпорации «Ростех», – сказала директор по управлению персоналом «Ростеха» Юлия Цветкова.

Продолжительность курсов составляет от 24 до 250 академических часов. Обучение проходит в гибридном формате – очно и с использованием дистанционных образовательных технологий. Слушатели получают удостоверения о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке.

Проект создания центра стал победителем конкурсного отбора Минпромторга России и получил субсидии из федерального бюджета. Первыми слушателями стали специалисты НИИАА по программам «Управление качеством» и «Конструкторско-технологическое обеспечение радиоэлектронного производства».

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