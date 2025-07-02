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Московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 400 баллов, пригласили на стажировку в VK

Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила офер на стажировку в команду цифровой платформы MAX. Школьница познакомилась с экспертами компании и узнала о возможностях развиваться в ИТ-сфере с помощью проектов VK Education. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK поддерживает талантливых школьников и проводит профориентационные инициативы, олимпиады и ИТ-чемпионаты, а также реализует образовательные проекты с ведущими университетами страны. Во время визита сотрудники компании поделились с выпускницей своим опытом и рассказали, как присоединились к команде VK после учебы на совместных программах с вузами.

«Мы поздравляем Надежду с высоким результатом и желаем успехов в учебе в том вузе, который она выберет. Мы знаем об интересе выпускницы к ИТ-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами», — отметила Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

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Цифровизация

Надежда Яшмолкина в течение года побеждала в шести профильных олимпиадах и участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. В 2024/25 учебном году школьница стала призером олимпиады «Технокубок», организованной VK, МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Я рада возможности побывать в офисе VK, познакомиться с деятельностью компании и задать вопросы настоящим профессионалам IT-индустрии. Для меня это был полезный опыт и было интересно пообщаться со специалистами, которые развивают востребованные цифровые сервисы. Всем ребятам, которые видят свое будущее в ИТ-сфере, я советую участвовать в олимпиадах, чемпионатах и интеллектуальных состязаниях, которые сегодня проводят для школьников. Это дает возможность стать еще ближе к своему профессиональному будущему», — сказала Надежда Яшмолкина, выпускница московской школы №1514.

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