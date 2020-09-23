«Ростех» и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G

Правительство Москвы и госкорпорация «Ростех» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) подписали соглашение о развитии технологий связи пятого поколения. Соглашение предполагает сотрудничество в организации работы первой в России 5G-лаборатории для решения городских задач.

Предполагается тесное взаимодействие «Ростеха» и Правительства Москвы в области апробации российских технологичных решений и инноваций: город выступит испытательной площадкой внедрения технологий беспроводной связи. В настоящее время в Москве уже функционирует несколько пилотных зон.

«В октябре столичный Департамент информационных технологий намерен открыть 5G Демо-центр в павильоне «Умный город» на ВДНХ. 5G Демо-центр – это акселератор для малых и средних предприятий, вузов и исследовательских институтов, разрабатывающих решения на базе сетей пятого поколения. Они смогут использовать в том числе типы оборудования, которые в перспективе будут использованы для коммерческого развертывания 5G», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В рамках соглашения также предусмотрена возможность обмена информацией относительно реальных запросов бизнеса и города в части 5G-сервисов и тенденций развития городской инфраструктуры.

«"Ростех" готов оказать любое содействие ДИТ в развитии сетей связи 5G в Москве. Одним из проектов по совместному развитию 5G станут пилотные зоны на отечественном оборудовании в 5G Демо-центре», – сказал директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.