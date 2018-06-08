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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газизов Камиль
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Публикаций - 63, упоминаний - 103
Газизов Камиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1574 1
|Ак Барс Банк 173 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Global CIO 28 1
|ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Солодухин Константин 89 1
|Бровко Василий 47 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Якунин Александр 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765621, в очереди разбора - 669307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765621, в очереди разбора - 669307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru