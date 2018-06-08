Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Газизов Камиль

СОБЫТИЯ


08.06.2018 «Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ 1
29.12.2017 «РТ-Информ» увеличила выручку за три года в 75 раз 2
18.12.2017 Ростех подвел итоги работы Центра по устранению последствий компьютерных атак 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
10.10.2017 «РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха 1
25.09.2017 «РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора» 1
24.08.2017 «РТ-Информ» внедрила видео конференц-связь в «Росэлектронике» 1
22.08.2017 «РТ-Информ» развивает системы ИБ «Рособоронэкпорта» 1
21.08.2017 «РТ-Информ» запустил новый корпоративный сайт 1
17.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал систему управления для КБ приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова 1
08.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал документооборот «Калугаприбор» 1
04.08.2017 «РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике» 1
19.07.2017 «РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии 1
14.07.2017 «РТ-Информ» подключает предприятия «Ростеха» к единой базе активов 1
26.05.2017 «РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли 1
26.05.2017 «РТ-Информ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для «Ростеха» 22 млрд рублей 2
24.05.2017 «Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-Информ» и «Вертолётами России» 1
24.05.2017 «РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 1
12.05.2017 «РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка» 1
24.04.2017 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-инфраструктуру «Салюта» 1
06.04.2017 «РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35% 1
05.04.2017 «РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель 1
27.03.2017 «РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием 1
07.03.2017 «РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами 1
27.02.2017 «РТ-Информ» развернул в «Ростехе» инфраструктуру с использованием ОС Astra Linux 1
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» 1
27.10.2016 «Ростех» совместно с «Ростелекомом» намерен развивать ИТ в промышленности 1
26.10.2016 «РТ-Информ» разработает комплексную методику импортозамещения информационных систем 1
27.09.2016 «РТ-Информ» автоматизировал управление ИТ–услугами в «Ростехе» 1
16.09.2016 «РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России» 1
09.09.2016 «РТ-Информ» получил аттестат соответствия на ЦОД «Ростеха» 2
29.08.2016 «РТ-Информ» и «Техмаш» оснастили уральские предприятия системой видеосвязи 1
14.07.2016 «РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве 1
06.07.2016 «РТ-Информ» укрепляет информационную безопасность в ИТ-инфраструктуре госкорпорации «Ростех» 1
29.06.2016 «РТ-Информ» разработает систему финансового планирования для госкорпорации «Ростех» 1
24.06.2016 «РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат» 1
09.06.2016 «Ростех» разработал мессенджер для госслужащих 1
08.06.2016 Samsung развивает технологическое сотрудничество с «РТ-Информ» 1
07.06.2016 ОПК представила новое телеком-оборудование для построения доверенных сетей связи 1

Публикаций - 68, упоминаний - 74

Газизов Камиль и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 67
Ростех - РТ-Информ 149 58
Ростелеком 10948 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 8
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 7
БАРС Груп 579 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 4
9594 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 3
SAP SE 5601 2
Huawei 4677 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Код Безопасности 812 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор 51 2
IT Vison 15 1
МКД 88 1
IT Vision 23 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Питерская группа связистов 441 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 1
Samsung Electronics 11065 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростех - Вертолеты России 180 14
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 5
Ак Барс Банк 283 5
Почта России ПАО 2370 4
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 3
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 2 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Метиз завод 27 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Урал Соликамский Завод 4 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Ростех - Вертолеты России - ВСК - Вертолетная сервисная компания 6 1
Ростех - Станкопром 4 1
Daewoo Motors 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Царицын капитал 23 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Стандартизация - Standardization 2339 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
Linux OS 11533 4
1С:ERP Управление предприятием 841 4
Microsoft Windows 16882 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 25 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 22 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Никифоров Николай 1138 9
Свердлов Денис 201 8
Ахмеров Тимур 91 5
Путин Владимир 3454 4
Зверев Андрей 59 3
Мартынов Александр 59 3
Литвин Владимир 6 3
Гайдаш Кирилл 3 3
Скорина Жанна 4 3
Бровко Василий 60 3
Хохлов Сергей 8 3
Якунин Александр 50 2
Сивидов Алексей 40 2
Чемезов Сергей 147 2
Носов Михаил 18 2
Богинский Андрей 4 2
Асланян Сергей 104 2
Гаттаров Руслан 144 1
Ивакин Роман 57 1
Шакиров Шамиль 32 1
Баринов Сергей 5 1
Кирюхина Кира 8 1
Русаков Сергей 6 1
Шибитов Андрей 3 1
Петрищев Сергей 1 1
Пупин Илья 1 1
Костюков Валентин 3 1
Печенкин Олег 2 1
Кужекин Александр 3 1
Рейман Леонид 1065 1
Щеголев Игорь 699 1
Осеевский Михаил 350 1
Сахненко Сергей 91 1
Бойко Елена 152 1
Нащекин Алексей 118 1
Солодухин Константин 119 1
Симаков Олег 113 1
Скворцова Вероника 69 1
Каплунов Павел 46 1
Козырев Алексей 328 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 42
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Россия - ЦФО - Брянская область 402 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Аренда 2687 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
ЦНИИСУ - Центральный научно-исследовательский институт систем управления и экономики 1 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще