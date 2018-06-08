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Газизов Камиль


08.06.2018 «Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ 1
29.12.2017 «РТ-Информ» увеличила выручку за три года в 75 раз 1
18.12.2017 Ростех подвел итоги работы Центра по устранению последствий компьютерных атак 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
10.10.2017 «РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха 1
25.09.2017 «РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора» 1
24.08.2017 «РТ-Информ» внедрила видео конференц-связь в «Росэлектронике» 1
22.08.2017 «РТ-Информ» развивает системы ИБ «Рособоронэкпорта» 1
21.08.2017 «РТ-Информ» запустил новый корпоративный сайт 1
17.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал систему управления для КБ приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова 1
08.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал документооборот «Калугаприбор» 1
04.08.2017 «РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике» 1
19.07.2017 «РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии 2
14.07.2017 «РТ-Информ» подключает предприятия «Ростеха» к единой базе активов 1
26.05.2017 «РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли 1
26.05.2017 «РТ-Информ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для «Ростеха» 22 млрд рублей 1
24.05.2017 «Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-Информ» и «Вертолётами России» 2
24.05.2017 «РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 2
12.05.2017 «РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка» 1
24.04.2017 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-инфраструктуру «Салюта» 1
06.04.2017 «РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35% 1
05.04.2017 «РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель 1
27.03.2017 «РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием 1
07.03.2017 «РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами 1
27.02.2017 «РТ-Информ» развернул в «Ростехе» инфраструктуру с использованием ОС Astra Linux 1
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» 1
27.10.2016 «Ростех» совместно с «Ростелекомом» намерен развивать ИТ в промышленности 2
26.10.2016 «РТ-Информ» разработает комплексную методику импортозамещения информационных систем 1
27.09.2016 «РТ-Информ» автоматизировал управление ИТ–услугами в «Ростехе» 1
16.09.2016 «РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России» 1
29.08.2016 «РТ-Информ» и «Техмаш» оснастили уральские предприятия системой видеосвязи 1
14.07.2016 «РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве 1
06.07.2016 «РТ-Информ» укрепляет информационную безопасность в ИТ-инфраструктуре госкорпорации «Ростех» 1
29.06.2016 «РТ-Информ» разработает систему финансового планирования для госкорпорации «Ростех» 1
24.06.2016 «РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат» 1
09.06.2016 «Ростех» разработал мессенджер для госслужащих 1
08.06.2016 Samsung развивает технологическое сотрудничество с «РТ-Информ» 1
07.06.2016 ОПК представила новое телеком-оборудование для построения доверенных сетей связи 1
04.04.2016 Выручка «РТ-информ» по итогам 2015 г. составила около 2 млрд руб. 1
01.03.2016 Новикомбанк при поддержке «РТ-Информ» модернизировал ИТ-инфраструктуру 1

Публикаций - 63, упоминаний - 103

Газизов Камиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 11
iTeco - Ай-Теко 718 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Samsung Electronics 5702 1
Код Безопасности 365 1
SAP SE 3216 1
IBM 3551 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Почта России ПАО 1574 1
Ак Барс Банк 173 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Global CIO 28 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Безопасный город 347 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Linux OS 4267 3
Microsoft Windows 10 6659 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 854 1
Сахненко Сергей 71 1
Солодухин Константин 89 1
Бровко Василий 47 1
Никифоров Николай 1126 1
Осеевский Михаил 221 1
Якунин Александр 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Россия - ПФО - Казань 1520 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Махачкала 116 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765621, в очереди разбора - 669307.
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