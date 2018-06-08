Индексная книга (каталог) CNews*
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Газизов Камиль
СОБЫТИЯ
Публикаций - 68, упоминаний - 74
Газизов Камиль и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 9
|Свердлов Денис 201 8
|Ахмеров Тимур 91 5
|Путин Владимир 3454 4
|Зверев Андрей 59 3
|Мартынов Александр 59 3
|Литвин Владимир 6 3
|Гайдаш Кирилл 3 3
|Скорина Жанна 4 3
|Бровко Василий 60 3
|Хохлов Сергей 8 3
|Якунин Александр 50 2
|Сивидов Алексей 40 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Носов Михаил 18 2
|Богинский Андрей 4 2
|Асланян Сергей 104 2
|Гаттаров Руслан 144 1
|Ивакин Роман 57 1
|Шакиров Шамиль 32 1
|Баринов Сергей 5 1
|Кирюхина Кира 8 1
|Русаков Сергей 6 1
|Шибитов Андрей 3 1
|Петрищев Сергей 1 1
|Пупин Илья 1 1
|Костюков Валентин 3 1
|Печенкин Олег 2 1
|Кужекин Александр 3 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Сахненко Сергей 91 1
|Бойко Елена 152 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Солодухин Константин 119 1
|Симаков Олег 113 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Каплунов Павел 46 1
|Козырев Алексей 328 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.