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Русаков Сергей

СОБЫТИЯ


30.09.2026 Не отдельная ИИ-функция, а часть архитектуры: как искусственный интеллект проникает в российские СЭД 1
29.08.2016 «РТ-Информ» и «Техмаш» оснастили уральские предприятия системой видеосвязи 1
11.03.2016 «Техмаш» внедрил автоматизированную систему учета газа 1
15.10.2015 Сеть «Республика» наладила контроль учета доходов и расходов с помощью «Первого БИТа» 1
24.10.2014 «Первый БИТ» представил облачное решение для автоматизации управления и учета в производственных компаниях 1
26.01.2010 Назначен Первый заместитель директора Уральского филиала «Мегафон» 1
13.07.2009 ЮНЕСКО избавилась от российского интернет-клона 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Русаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3476 2
9695 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 986 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 291 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
АйДи - Технологии управления - id2 74 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
МегаФон 10930 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Урал Соликамский Завод 4 1
Геликон-опера - московский музыкальный театр 5 1
Русагро Группа Компаний 392 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 241 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3602 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
Федеральное казначейство России 1955 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2347 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54714 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36728 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13012 2
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 42 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4516 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14148 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1051 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 428 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23169 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 542 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10312 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5909 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9422 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5900 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24715 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28544 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18339 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13292 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 253 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1020 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
1С:Бухгалтерия КОРП 59 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 265 1
Apple iPhone 6 4860 1
Величко Валерий 16 1
Малышев Денис 14 1
Альтовский Евгений 42 1
Кузьмин Евгений 30 1
Демидов Алексей 24 1
Газизов Камиль 68 1
Стафеева Светлана 1 1
Чуковская Екатерина 1 1
Орджоникидзе Григорий 2 1
Демидов Владимир 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48029 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 2
Россия - УФО - Челябинская область 1531 1
Россия - РФ - Российская федерация 168236 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9156 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8316 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 221 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6672 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2364 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 334 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1415 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 812 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1833 1
Аренда 2720 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7545 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34255 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8968 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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