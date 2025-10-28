Совет директоров NtechLab возглавил директор по особым поручениям «Ростеха»

Директора по особым поручениям государственной корпорации «Ростех» избрали председателем совета директоров NtechLab. Это решение было принято после редомициляции компании весной 2025 г. Компания является одним из мировых лидеров в области видеоаналитики с искусственным интеллектом.

Возглавил совет директоров

Директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко избран председателем совета директоров международная компания акционерного общества «НТХ» (холдинговая компания разработчика решений для видеоаналитики NtechLab, технологический партнер государственной корпорации), об этом CNews сообщил представитель ИТ-компании.

Как сообщает NtechLab, это решение принято на фоне прошедшей весной 2025 г. редомициляции ИТ-компании и сосредоточении на реализации крупных региональных проектов по созданию безопасных городов и расширении сотрудничества с дружественными странами.

Василий Бровко до 2022 г. входил в совет директоров NtechLab. Однако из-за попадания под персональные санкции он решил покинуть совет, чтобы исключить возможное негативное влияние на ИТ-компанию.

Wikipedia Василий Бровко возглавил совет директоров NtechLab

«В 2023 г. деятельность NtechLab сосредоточилась на крупных региональных проектах в России, связанных с развитием безопасных городов, а также на проектах дружественных стран. Весной 2025 г. материнская компания сменила юрисдикцию и была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. После реструктуризации Василию Бровко было предложено вернуться в совет директоров», — говорится в сообщении.

Разработчик ИТ-решений

NtechLab — российский разработчик ИТ-решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). ИТ-компания в 2025 г. реализует проекты для государства и бизнеса в 34 странах (Содружества Независимых Государств (СНГ), Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии), а также более чем в 70 регионах России, разрабатывая ИТ-решения для умных городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

В 2024 г. выручка NtechLab увеличилась в два раза — до 1,7 млрд руб. Доля российского бизнеса в структуре выручки составила более 70%.

Санкции США

11 декабря 2024 г. Министерство торговли (Минторг) США ввело экспортные ограничения против российской компании NtechLab.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в состав американского Минторга, заявляет, что подпавшая под санкции компания, действует вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов. Утверждается, в частности, что NtechLab поставляет программное обеспечение (ПО) для распознавания лиц, которое якобы используется российскими властями якобы для отслеживания и преследования мирных протестующих и активистов.

Введение ограничений предполагает, что ИТ-поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. Причем в ходе рассмотрении таких лицензионных заявок будет действовать презумпция отказа т.е. в большинстве случаев запросы будут отклоняться.

Руководители NtechLab заявляли о том, что ее ИИ-алгоритмы распознавания лиц, силуэтов, автомобилей и других объектов признаны лучшими по данным авторитетных международных конкурсов, академических и коммерческих исследовательских тестов. Среди ключевых областей применения ИИ-технологий названы: обеспечение безопасности, идентификация клиентов, контроль доступа по лицу, предупреждение мошенничества и проведение ИИ-аналитики т.е. сбор статистики по полу, возрасту и эмоциям с помощью ИТ-системы распознавания лиц.