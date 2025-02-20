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Фомина Алена



20.02.2025 Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество 1
12.01.2023 Из ИТ-института «Ростеха» уволились 70% сотрудников. Материал CNews о его проблемах привел к уголовному делу 1
29.08.2022 Работники ИТ-института «Ростеха» пожаловались Путину на многомесячные задержки зарплаты 1
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
17.01.2020 Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие 1
28.11.2019 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 1
04.07.2017 Доля женщин среди топ-менеджеров в российской радиоэлектронике доросла до 3% 1
31.03.2015 Ростех разработал концепцию тестовой площадки для отечественного телеком-оборудования, разрабатываемого в рамках импортозамещения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Фомина Алена и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3223 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 3
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 87 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 2
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 9 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 2
Ростех - Радиозавод 68 2
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
Планета ОКБ 4 1
Орбита 292 1
Волна НПО Завод 1 1
Элеконд 4 1
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 1
РТИ 145 1
Ростелеком 9746 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
УВЗ - УралВагонЗавод НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 1
Радио-Сервис НПФ 1 1
Радиоприбор Альметьевский Завод 1 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 16 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Торий НПП 46 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 370 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 1
Центр ВНИИ ФГУП - ФЦК ГК РФ - Федерального центра каталогизации 3 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 784 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1652 7
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5056 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9799 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3572 1
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Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 356 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 109 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 1
Информатика - computer science - informatique 1061 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2333 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 571 1
Металлокерамика - Metal ceramics - искусственный материал, гетерогенная композиция металлов или сплавов с неметаллами (керамикой) 12 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8661 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7648 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16385 1
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 973 1
Известия ИД 632 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 32 9
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 12 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 7 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 4 1
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