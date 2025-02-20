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Лагунцов Николай


20.02.2025 Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Лагунцов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
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