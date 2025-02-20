Флоренцев Виталий
|20.02.2025
|Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество 1
|17.09.2024
|Создан комплекс для отладки отечественных микросхем 1
Флоренцев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
|Италия - Итальянская Республика 4358 1
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