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Создан комплекс для отладки отечественных микросхем

17 сентября 2024 г. представлена уникальная отечественная разработка – отладочный комплекс MILIUINO, предназначенный для тестирования и отладки софта, создаваемого для микросхем российского производства. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Комплекс представляет собой результат совместной работы сотрудников кафедры конструирования приборов и установок (№18) Института физико-технических интеллектуальных систем МИФИ и Научно-производственного объединения «КАДЕТЕК», генеральный директор которого Виталий Флоренцев — выпускник и бывший аспирант МИФИ, в ближайшее время планирующий защитить в университете диссертацию в области квантовой механики.

Основу любой сложной электроники сегодня составляют микроконтроллеры – микросхемы для программного управления электронными устройствами. По сути, микроконтроллер представляет собой компьютер в чипе, и для него разрабатывает свой, специфический софт, который, как всякая компьютерная программа, требует отладки. Именно для этого создаются особые отладочные платы, позволяющие настраивать и тестировать работу микропроцессоров – ведь отлаживать такую программу сразу на автомобиле или на цифровом станке было бы накладно. За рубежом, отладочные платы часто разрабатываются и выпускаются производителями микросхем, чтобы отлаживать софт для устройств данного бренда. В России, в которой интенсивный переход на отечественную электронику и собственный софт начался сравнительно недавно, такие платы практически не производятся. Именно эту проблему и призвана решить разработка МИФИ.

Исходный дизайн этого изделия был взят у созданной в начале XXI века и получившей всемирное признание итальянской отладочной платы Arduino Uno. Однако начинка и софт устройства представляют собой совершенно оригинальную разработку, и прежде всего потому, что комплекс ориентирован на отечественные микросхемы производства зеленоградского предприятия «ПКК Миландр».

Через отладочную плату микроконтроллер может быть подключен к компьютеру, и программист может увидеть на экране как работает созданная им программа.

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Кроме основной отладочный платы в набор MILIUINO входит еще восемь так называемых плат расширения периферии, которые предназначены для отладки взаимодействия с различными периферийными устройствами, такими как потенциометр, а также с соответствующей российским национальным стандартам электроникой автомобилей и промышленных станков.

Набор прежде всего предназначен для образовательных целей — для студентов, обучающиеся в МИФИ по образовательной программе «Мехатроника и робототехника». Однако, набор может быть использован и действующими инженерами — прежде всего для разработки электроники для автомобильной промышленности и станкостроения.

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