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Курчатов Иван



20.02.2025 Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Курчатов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 785 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169707.
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