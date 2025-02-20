Курчатов Иван
|20.02.2025
|Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество 1
Курчатов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 785 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
|Исаев Антон 11 1
|Флоренцев Виталий 2 1
|Фомина Алена 9 1
|Путин Владимир 3192 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
|Известия ИД 633 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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