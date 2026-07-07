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Металлокерамика Metal ceramics искусственный материал, гетерогенная композиция металлов или сплавов с неметаллами (керамикой)

СОБЫТИЯ


07.07.2026 GS Group осваивает выпуск новых видов высокотехнологичной продукции для российских заказчиков 1
08.10.2024 В России создана технология производства гибкого высокотемпературного сверхпроводника 1
20.09.2024 В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год 1
06.06.2022 Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM 1
12.04.2022 «Росэлектроника» представила импортозамещенную ЭКБ 1
28.11.2019 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ 1
15.04.2019 «Росэлектроника» представила новейшие образцы ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника» 1
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 1
22.05.2014 Завод полупроводниковых приборов запустил новую линию производства 1
21.09.2007 Порошковая технология повышает эффективность электронагревателей 1
14.09.2000 Новый сверхпроводник: революция в области микросхем 1
14.09.2000 Изобретен новый сверхпроводник, который произведет революцию в разработке микросхем 1
14.09.2000 Изобретен новый сверхпроводник, который произведет революцию в разработке микросхем 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Металлокерамика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3434 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1908 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 214 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 409 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 362 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1085 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 76 1
Роскосмос - РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 10 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Gardena - Гардена Рус 15 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2397 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4978 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3392 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1919 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 450 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 183 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4738 2
Транспорт - Автомобилестроение - Джип - Jeep 85 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7366 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6442 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3755 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 116 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27193 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 1
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8694 1
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2470 1
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Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
University of Augsburg - Аугсбургский университет - Университет Аугсбурга 5 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 73 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 180 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
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