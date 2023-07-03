Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники

Группа «Элемент», объединяющая активы «Ростеха» и АФК «Системы», образовала новую структуру «Нанотроника». Эта зеленоградская компания займется производством и ремонтом оборудования.

Новый производитель «железа»

Как выяснил CNews, совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Системы» — группа «Элемент» создала компанию по производству «железа» «Нанотроника».

Согласно базе «Контур.фокус», АО «Нанотроника» образована 18 апреля 2023 г. в Зеленограде. Гендиректором компании выступает Михаил Котляков. Единственным учредителем «Нанотроники» является АО «Элемент».

Согласно сведениям об экономической деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), компания займется производством компьютеров, периферийного и коммуникационного оборудования, элементов электронной аппаратуры, ремонтом «железа», а также разработкой ПО и прочей деятельностью.

elektronika.jpg

Фото: © IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
В совместном проекте «Ростеха» и АФК «Системы» появилась новая компания

На момент публикации материала представители «Ростеха» и АФК «Система» не смогли ответить на вопрос о целях создания «Нанотроники».

Кому принадлежит и выручка «Элемент»

ГК «Элемент», владеющая «Нанотроникой», — это совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», созданное в 2019 г. Основная цель партнерства состояла в создании единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и в обеспечении технологического суверенитета России в этой области. Как сообщал CNews, стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) в феврале 2019 г.

Финансовые показатели компании в базе не доступны. Последние имеющиеся данные опубликованы за 2021 г. Так, выручка группы составила 700,7 млн руб. при чистой прибыли 362,5 млн руб.

Какие предприятия входят в группу

Согласно условиям соглашения, обе стороны внесли в свое СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайн-центров в сфере микроэлектронной компонентной базы. В «Элемент», например, вошел известный чипмейкер «Микрон». В сентябре 2022 г. стало известно о том, что производитель чипов получит 7 млрд руб. на масштабирование производства. «Микрон» в марте 2022 г. был внесен в «черный» список США.

Также в группу входят «Научно-исследовательского института электронной техники (НИИЭТ), «Научно-исследовательского института электронной и микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс», а также «Завод полупроводниковых приборов», «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» и другие.

Помимо этого, в группу вошли «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ), «ВЗПП-Микрон» («Воронежский завод полупроводниковых приборов»), «Ситроникс-МД», Mikron America и другие.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У HeadHunter появились таинственные акционеры

В России создается гигант в сфере цифровой рекламы

VK получил права на полвека аренды легендарного исторического здания в центре Санкт-Петербурга

МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям

«Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард

«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще