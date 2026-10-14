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Ипполитов Кирилл

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент» 1
09.06.2023 Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ипполитов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 20 2
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 35 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 46 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 38 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 512 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 261 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1123 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5149 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1283 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3632 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 419 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1727 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 219 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 36 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4901 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле - SoIC - System on Integrated Chips - Вертикальное объединение чиплетов различных типов 699 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3778 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 468 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11702 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2946 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8970 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 2005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 181 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1056 1
Орлов Алексей 22 1
Семенов Михаил 47 1
Куцько Павел 10 1
Масленников Евгений 10 1
Горшенин Максим 40 1
Кучерявый Андрей 3 1
Шишенин Евгений 38 1
Антонов Олег 3 1
Янакевич Игорь 1 1
Ключников Валерий 1 1
Гладков Никита 1 1
Жидков Дмитрий 2 1
Долгановский Павел 1 1
Ерш Дмитрий 3 1
Исюк Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1291 1
Европа 25075 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4261 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 1
Турция - Турецкая республика 2663 1
Россия - СФО - Новосибирск 4984 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4145 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1252 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8371 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7637 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1734 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1030 1
Газы 199 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 677 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9181 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5584 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2532 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 23 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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