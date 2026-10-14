Индексная книга (каталог) CNews*
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Ипполитов Кирилл
СОБЫТИЯ
|14.10.2026
|Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент» 1
|09.06.2023
|Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ипполитов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 181 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1056 1
|Орлов Алексей 22 1
|Семенов Михаил 47 1
|Куцько Павел 10 1
|Масленников Евгений 10 1
|Горшенин Максим 40 1
|Кучерявый Андрей 3 1
|Шишенин Евгений 38 1
|Антонов Олег 3 1
|Янакевич Игорь 1 1
|Ключников Валерий 1 1
|Гладков Никита 1 1
|Жидков Дмитрий 2 1
|Долгановский Павел 1 1
|Ерш Дмитрий 3 1
|Исюк Владимир 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.