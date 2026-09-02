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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жидков Дмитрий

СОБЫТИЯ


02.09.2026 Санкции треснули. Samsung ищет крупное помещение для своей новой штаб-квартиры в Москве 1
09.06.2023 Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Жидков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 31 1
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 45 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 60 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 20 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
S.A. Ricci - ЭС Эй Риччи 8 1
Samsung Electronics 11191 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 510 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1725 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 419 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1282 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 19 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 40 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 63 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 218 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле - SoIC - System on Integrated Chips - Вертикальное объединение чиплетов различных типов 698 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1187 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 798 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7600 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4896 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2945 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24570 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27337 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22919 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28728 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26706 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8958 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 181 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 1
Масленников Евгений 10 1
Ипполитов Кирилл 1 1
Исюк Владимир 2 1
Долгановский Павел 1 1
Акатова Елена 1 1
Горшенин Максим 40 1
Кусов Валентин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169633 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 1
Южная Корея - Республика 7137 1
Россия - СФО - Новосибирск 4981 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 607 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5750 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7624 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18528 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 1
Аренда 2737 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1030 1
Газы 199 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1585 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6314 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2526 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722178.
Создано именных указателей - 204034.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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