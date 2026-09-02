Индексная книга (каталог) CNews*
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Жидков Дмитрий
СОБЫТИЯ
|02.09.2026
|Санкции треснули. Samsung ищет крупное помещение для своей новой штаб-квартиры в Москве 1
|09.06.2023
|Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Жидков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Nikoliers - Colliers - Николиерс 19 1
|NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 40 1
|ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 63 1
|Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 181 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 1
|Масленников Евгений 10 1
|Ипполитов Кирилл 1 1
|Исюк Владимир 2 1
|Долгановский Павел 1 1
|Акатова Елена 1 1
|Горшенин Максим 40 1
|Кусов Валентин 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169633 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 1
|Южная Корея - Республика 7137 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4981 1
|Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 607 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722178.
Создано именных указателей - 204034.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722178.
Создано именных указателей - 204034.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.