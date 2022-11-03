Индексная книга CNews*
MEMS MicroElectroMechanical Systems МЭМС Микроэлектромеханические системы
Публикаций - 145, упоминаний - 208
MEMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мартынов Андрей 7 1
|Смятских Алексей 47 1
|Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
|Глуховченко Михаил 3 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 16 1
|Ионин Андрей 7 1
|PhoneArena 71 2
|New Scientist 1447 2
|Space Daily 528 2
|PhysicsWeb 180 2
|IBT - International Business Times 14 1
|Phys.org 973 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Electronic News 60 1
|Huawei Central 10 1
|TechOnLine 3 1
|Gartner - Гартнер 3466 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
|Frost & Sullivan 200 1
|IHS iSuppli 397 1
|CeBIT 461 1
|USENIX - техническая конференция 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.