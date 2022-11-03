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MEMS MicroElectroMechanical Systems МЭМС Микроэлектромеханические системы

MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы


03.11.2022 Знаменитый производитель бюджетных смартфонов выпустил сверхдешевый ТВ с большим экраном 1
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ 1
21.10.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила игровой смарт-ТВ дешевле популярных смартфонов 1
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены 1
12.04.2022 Может ли Qi-адаптер навредить смартфону? 1
08.04.2022 Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена 1
22.02.2022 Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России 1
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
27.01.2022 Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС 2
15.12.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений 1
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео 1
11.08.2021 Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC 1
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео 1
04.06.2021 «Сбер» представил SmartBadge — технологическое решение для повышения уровня клиентского сервиса 1
03.06.2021 В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео 1
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов 6
19.05.2021 Безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов выпускает «Суперфон» и «супертелевизор» 1
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников 2
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
19.05.2020 Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на собственной ОС без Android. Видео 1
05.11.2019 Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена 1
23.01.2018 Обзор видеорегистратора YI Ultra Dash Camera 1
27.08.2017 Новая разработка сибирских ученых: ботинки с автономной навигацией 2
23.05.2017 «Ангстрем» разработал полностью отечественный кантилевер 2
16.03.2017 Найден способ мгновенного взлома смартфонов c помощью динамика за $5 1
06.03.2017 Dell представила новые шлюзы Dell Edge Gateway серии 3000 1
06.03.2017 Toshiba представила комплект разработки IoT для создания носимых устройств с поддержкой Bluetooth 1
25.11.2016 Гарнитуры для спорта и жизни 1
17.12.2015 Сертифицировано устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» с возможностью подключения дополнительных сервисов 1
14.12.2015 Российский NeoPhotonics запустил локальное производство сплиттеров для сетей GPON 1
16.01.2015 IoT подстегнет производство микроэлектроники 1
30.10.2014 «Роснано» выходит из капитала SiTime с доходностью свыше 25% 3
15.08.2014 Найден способ превратить любой Android-смартфон в подслушивающее устройство 1
25.03.2014 В Москве пройдет Международный форум Semicon Russia 2014 2
26.11.2013 Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр 1
18.10.2013 Google проболтался о цене будущего эталонного смартфона Nexus 5. Новые фото 1
14.10.2013 Перед анонсом эталонного Android-смартфона LG Nexus 5 в Сеть попало его видео 1
01.10.2013 Акселерометр смартфона может сообщить о землетрясении 6
06.11.2012 SEMI взяла курс на укрепление своих позиций на российском рынке 1

Публикаций - 145, упоминаний - 208

MEMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10865 5
РТИ Микрон - Micron 1216 4
Xiaomi 1254 4
Huawei 3459 3
JDSU - JDS Uniphase 218 3
Analog Devices 86 3
LG Electronics 3530 3
Samsung Electronics 9667 3
Microsoft Corporation 23395 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 220 2
NeXus 322 2
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 386 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 180 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 2
STMicroelectronics 287 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Varian Medical Systems 7 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 118 1
GlobalSign - удостоверяющий центр 13 1
MediaTek 440 1
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 1
Hisense Group 82 1
Poly - Plantronics 120 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 142 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 336 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Applied Materials 271 1
KLA Corporation 73 1
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 527 1
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 1
Faraday Future 13 1
Huawei Mobile Services 55 1
NovaTek 7 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 36 1
GS Group - Технополис GS Гусев 54 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
Точка 3765 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
Tesla Motors 336 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
TÜV Rheinland Group 94 1
ЕКА Топливная компания 139 1
Yamaha - Ямаха 102 1
Gorenje 87 1
Northrop Grumman 201 1
Новый регистратор 13 1
DeviantArt 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 59 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6497 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 6
DCI-P3 - Охват цветового пространства 153 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 4
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 783 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей 227 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 240 2
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 5911 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 2
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 771 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3465 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 813 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 307 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 242 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 2
Google Android 12432 9
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 225 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 4
Google Play - Google Store - Android Market 2897 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 4
Google Android TV 221 3
Apple iOS 6722 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 2
Microsoft SQL Server 1466 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1791 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 2
Huawei Vision - Смартфон 13 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 2
Microsoft Access 55 2
Nestle KitKat 163 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 547 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 55 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 2
Google YouTube - Видеохостинг 2406 2
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 58 2
Xiaomi PatchWall 39 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 135 2
Hisense VIDAA Store 17 1
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 132 1
Linux OS 8153 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 32 1
Google YouTube Music 33 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 267 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 367 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 75 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 1
Dolby Vision Vivid Picture Engine 1 1
Xiaomi Redmi Smart TV 11 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 208 1
Huawei MeeTime 8 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 336 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
Мартынов Андрей 7 1
Смятских Алексей 47 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Глуховченко Михаил 3 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 16 1
Ионин Андрей 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 25
Россия - РФ - Российская федерация 121478 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 7
Китай - Тайвань 3659 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 3
Япония 12847 3
США - Калифорния - Беркли 306 2
Индия - Республика 5035 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Нидерланды 3287 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1011 1
Россия - Крайний Север 182 1
Европа 21235 1
США - Мичиган 212 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 578 1
Бельгия - Королевство 857 1
США - Колумбия - Вашингтон 1217 1
США - Северная Каролина 309 1
Украина 7213 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 111 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Ирак - Республика 694 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1741 1
Румыния 709 1
Малайзия 790 1
Израиль 2600 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
Градус Цельсия 260 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 610 1
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1129 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 486 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 170 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 661 1
PhoneArena 71 2
New Scientist 1447 2
Space Daily 528 2
PhysicsWeb 180 2
IBT - International Business Times 14 1
Phys.org 973 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Electronic News 60 1
Huawei Central 10 1
TechOnLine 3 1
Gartner - Гартнер 3466 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
Frost & Sullivan 200 1
IHS iSuppli 397 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
CeBIT 461 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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