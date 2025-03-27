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«МегаФон» модернизировал сеть в Бердске и пригородах к летнему сезону

Жители Бердска смогут активнее пользоваться мобильным интернетом в сети МегаФона. Специалисты оператора модернизировали действующее телеком-оборудование в городе-спутнике Новосибирска, что позволило улучшить покрытие, повысить стабильность сигнала и увеличить скорость мобильного интернета в популярных локациях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Бердск расположен на берегу Новосибирского водохранилища, летом сюда стекаются туристы со всего региона: посещают санатории и песчаные пляжи, прогуливаются в сосновом бору, а также едут на этнофестиваль на одном из островков Обского моря. В эти месяцы нагрузка на сеть традиционно возрастает, поэтому оператор усилил телеком-инфраструктуру в ключевых точках — в центре города и на территории дачных обществ.

Благодаря модернизации жители и гости Бердска могут без задержек пользоваться мессенджерами, смотреть видео и слушать музыку онлайн. Обновление оборудования уже отразилось на статистике интернет-потребления: по итогам февраля и марта 2025 г. объем трафика в городе вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Работа также проведена в Искитимском районе, расположенном в нескольких километрах от Бердска. На территории, где проживает 58 тыс. человек, инженеры построили базовые станции, а также обновили действующие объекты связи. Специалисты использовали оборудование разных диапазонов. Высокочастотный отвечает за емкость сети и увеличенную скорость мобильного интернета, а среднечастотный и низкочастотный — за уверенное покрытие и стабильную передачу сигнала на обширной местности, в том числе внутри зданий.

«В Бердске проживает свыше 102 тыс. человек плюс постоянный поток отдыхающих. Городская среда непрерывно меняется: застраиваются новые жилые массивы, повышается этажность зданий, что диктует новые условия для качественной работы сети связи. При этом пригород Бердска и Искитимский район – это территории, где расположены дачи новосибирцев. Остались считанные недели до старта дачного сезона, рассада ждет своего часа. Чтобы качество связи не ухудшалось и выезд за город был максимально комфортным, наши инженеры заранее подготовили сеть», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

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