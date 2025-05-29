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РЖД З-СибЖД Западно-Сибирская железная дорога


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 В новосибирских селах и на крупных транспортных магистралях улучшилась связь «МегаФона» 1
02.08.2024 Названы самые «качающие» ж/д вокзалы в Сибири 2
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.06.2016 Количество пользователей Wi-Fi от «ТрансТелеКома» на ЖД-вокзалах превысило 1 млн человек 1
27.10.2014 МТС опутала поселки Новосибирской области сетью 4G 1
06.07.2010 Председателем Совета директоров «ТТК-Сибирь» вновь избран начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт 2
06.07.2007 В «Сибтранстелекоме» избран председатель совета директоров 2
04.06.2007 Совет директоров "Зап-СибТранстелекома" продлил полномочия гендиректора 1
10.05.2007 Перекройке карты России посвятят почтовую марку 2
06.03.2007 Эффективность сибирских железных дорог удвоится 2

Публикаций - 10, упоминаний - 15

РЖД З-СибЖД и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 3
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 3
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 338 1
Logitech 422 1
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Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 50 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 1
Ренессанс Страхование 165 1
Инвитро - Invitro 70 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 202 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8064 2
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Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 23 1
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