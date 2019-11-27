Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября
28 ноября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».
28 ноября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».
Одним из приоритетов развития Минздрава на 2019 год назван проект по созданию единого цифрового контура здравоохранения, включающий в себя интеграцию информационных систем медицинских организаций, централизованных систем субъектов РФ и федеральных информационных систем. С 2019 до 2021 г. Министерство направит на информатизацию более 3 млрд рублей.
Самым дорогостоящим мероприятием станет работа Федерального центра обработки данных – это основная, тестовая и резервная площадки Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, ЕГИСЗ. О том, как идет информатизация сферы здравоохранения, какие процессы по реализации проектов Минздрава уже запущены, а что еще предстоит сделать, расскажут спикеры конференции.
Рынок здравоохранения
- Основные итоги ИТ в медицине в 2019 г.?;
- Ключевые ИТ-сервисы, внедренные в сфере здравоохранения в 2019 г.;
- Цифровизация здравоохранения в регионах.
ЕГИСЗ
- Перспективы взаимодействия государственной системы здравоохранения с частными клиниками и с онлайн-сервисами;
- Опыт интеграции медицинских информационных систем коммерческих клиник в ЕГИСЗ;
- Проблемы и задачи стандартизации обмена электронными медицинскими данными и новая версия стандарта HL7 v.3.;
- Система ЕГИСЗ как источник данных и аналитики для принятия управленческих решений в сфере здравоохранения: кейсы и опыт.;
Телемедицина
- Как обеспечить соответствие телемедицинских консультаций требованиям нормативных правовых документов.;
- Защита персональных данных в телемедицине;
- Как обучать врачей работе с телемедицинскими технологиями.
Цифровизация в фарме
- Как внедрение системы маркировки лекарств меняет фармацевтический рынок;
- Внедрение маркировки в ИТ-системы предприятий;
- Интернет-аптека: как сделать удобный для покупателя сервис.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении 2019».
Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:
Дмитрий Лобовко, пресейл-менеджер, НТЦ ИТ РОСА;
Илья Тыров, заместитель директора по развитию информационных технологий, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»;
Кирилл Васильев, начальник отдела информационных технологий, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России;
Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов, «Код безопасности»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Сергей Арсеньев, руководитель отдела новых технологий, НИИ Неотложной детской хирурги и травматологии (детская клиника доктора Рошаля);
Дмитрий Никитенко, заместитель генерального директора, НМХЦ им. Н.И. Пирогова;
Алексей Деев, глава представительства в России, Synology;
Константин Ишмамедов, менеджер по работе с заказчиками, Logitech;
Алексей Образцов, руководителя проектного офиса «Медицина будущего», «Ренессанс страхование»;
Алексей Кузнецов, руководитель службы по работе с федеральными госструктурами, «Билайн»;
Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины, завкафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова;
Алексей Рыжий, ИТ-директор, «Нанолек»;
Павел Карелин, менеджер ИТ, «Санофи»;
Олег Кальмуцкий, руководитель ИТ, Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД»;
Владимир Федин, ИТ-директор, «Инвитро».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.