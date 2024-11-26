Майский и Чернаки получили качественную связь «МегаФона»

Около 500 жителей поселений Чернаки и Майский Новосибирской области могут комфортно пользоваться голосовой связью и интернетом. «МегаФон» установил телеком-оборудование на этих территориях, обеспечив скорость передачи данных свыше 30 Мбит/с. В одном из населенных пунктов связь оператора появилась впервые. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Чернаки Краснозерского района и поселок Майское Коченевского района относятся к малым населенным пунктам. Несмотря на небольшое количество жителей, на территории поселений функционируют фельдшерско-акушерские пункты, школы, магазины. До «МегаФона» мобильной связи здесь не было совсем. Установленное телеком–оборудование работает в среднечастотном диапазоне, который позволяет пользоваться интернетом на высоких скоростях.

В Майском же связь была неустойчивой, поскольку обеспечивалась за счет базовой станции в соседней деревне Козлово. Новое высокочастотное оборудование изменило ситуацию к лучшему. Теперь абоненты могут пользоваться цифровыми сервисами, включая государственные услуги, комфортно получать образование в дистанционном формате, организовывать себе отдых – проводить время за прослушиваем музыки, просмотром кинофильмов или просто серфить в социальных сетях.

«Уже не первый год мы концентрируемся на развитии сети не только в крупных городах: Новосибирск, Бердск, Искитим, но и активно развиваем сеть в малых населенных пунктах. В 2024 г. три четверти плана по строительству базовых станций – это локации в районах области. Ощутимое улучшение покрытия и качества сети уже могут почувствовать абоненты в Тогучинском, Куйбышевском, Коченевском, Мошковском, Ордынском, Краснозерском районах региона. В поселках, где построены базовые станции, проживает всего 200 - 400 жителей, но они тоже должны иметь возможность звонить в любое время и пользоваться интернетом, не быть оторванными от мира», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Стоит отметить, что установка телеком-объектов проходит в рамках государственной программы «Цифровая трансформация Новосибирской области» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.