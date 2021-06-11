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«Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов

«Яндекс.Драйв» запустил услугу «Выделенный автопарк». С ее помощью компании смогут создавать собственный автопарк из любого количества машин, как из новых моделей, так и из парка «Драйва». Этот парк будет доступен только сотрудникам корпоративных клиентов. Владеть и управлять парком можно от 3 месяцев и дольше. С новой услугой больше не придётся создавать и содержать автопарк своими силами — это возьмёт на себя «Драйв». «Яндекс.Маркет» стал первым, кто уже воспользовался услугой.

«Драйв» масштабирует свой опыт по управлению и обслуживанию 16 000 автомобилей каршеринга и предлагает корпоративным клиентам новый продукт. Встроенная в автомобили телематика и личный кабинет помогут оптимизировать логистику и повысить безопасность поездок. Среди основных преимуществ: бесключевой доступ к автомобилям для группы сотрудников, мониторинг стиля вождения и контроль за состоянием машины.

Кабинет для «Выделенного парка» полностью автоматизирован. Уже сейчас можно добавлять сотрудников, просматривать историю поездок и получать закрывающие документы. Кроме того, клиенты смогут контролировать распределение автомобилей по городу и их статус — в реальном времени видеть на карте, какая машина сейчас в аренде и кто из водителей ей управляет. В кабинете появится статистика расходов, выбор типа страховки, а также персонализация тарифов исходя из потребностей клиентов — оплата парковок и платных трасс, заправок и мойки автомобилей, а также настройка расписания работы (например, можно ограничить время поездок: только по будням с 10:00 до 18:00).

Чтобы начать пользоваться «Выделенным автопарком», нужно заполнить форму на сайте «Яндекс.Драйва». После этого сервис сам свяжется с компанией и поможет подключить услугу. Управлять арендованным автопарком можно будет через Личный кабинет Драйва, а бронировать машины — через его приложение.

«Яндекс.Маркет» уже подключил «Выделенный парк» и получил от Драйва несколько сотен новых фургонов Ford Transit. Пока машины Драйва доставляют покупки из Маркета в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ярославле и Воронеже. В дальнейшем такие автомобили будут развозить заказы и в других городах РФ. К концу лета Драйв планирует увеличить количество фургонов для Маркета до 1700. Это позволит маркетплейсу увеличить объемы и скорость собственной доставки.

Владимир Бахур

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