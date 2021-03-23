Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео

В России благодаря Ford может появиться первое серийное производство электромобилей – в 2022 г. компания, прекратившая российские продажи легковых автомобилей, хочет наладить здесь выпуск электрических фургонов E-Transit. Сейчас в стране нет производителей, массово выпускающих электромобили, но Ford может опередить отечественный ГАЗ – он создал электрофургон GAZelle e-NN, прямого конкурента, E-Transit, и намерен начать его сборку в 2021 г.

Российско-американский электрофургон

Компания Ford Motors развернет в России серийное производство электромобилей. Электротягу получит фургон Ford Transit – новый мотор было решено устанавливать именно на него потому, что легковые автомобили Ford в России больше не продаются. Все восемь ранее доступных в стране легковых машин компании на сайте Ford теперь имеют пометку о недоступности к заказу в России, а в США у Ford есть, к примеру, полностью электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E.

По информации «Коммерсанта», на 23 марта 2021 г. в России не было организовано ни одного массового производства электромобилей. Ford может стать в этом плане первой, если его не опередит Горьковский автозавод (ГАЗ) со своими электрофургонами GAZelle e-NN.

Выпуск Ford Transit на электротяге, пишет издание, начнется в рамках совместного предприятия (СП) «Соллерс Форд» в 2022 г. Сейчас эти фургоны выпускаются с дизельными силовыми агрегатами на заводе в Елабуге (Татарстан), но их сборка прекращена не будет – электромобили будут собираться параллельно со своими дизельными «родственниками».

Электрический Ford Transit

По подсчетам специалистов «Соллерс», версия Ford Transit с электромотором более выгодна в сравнении с дизельной с точки зрения расходов на эксплуатацию. «E-Transit на 40% экономичнее Diesel Transit. Это дает фактическое снижение на 15–20% платежей в операционном лизинге за электротранспорт по сравнению с дизельными машинами в случае низких ставок финансирования (3–5% в Европе)», – рассказали «Коммерсанту в «Соллерс».

Подробнее об электрическом фургоне Ford

Электрический Ford Transit дебютировал на мировом рынке в ноябре 2020 г. и получил название E-Transit. Автомобиль получил батарею на 67 кВтч, заряда которой хватит на 202 километра пути. Международная версия автомобиля получит по три варианта высоты и длины кузова, а также отдельную модификацию с грузовым отеком.

В зависимости от выбранной версии грузоподъемность автомобиля составит от 1470 до 1724 кг. В движение его будет приводить 266-сильный электромотор.

E-Transit получит поддержку быстрой зарядки постоянным током мощностью более 115 кВт. В Ford утверждают, 10 минут на подзарядке автомобилю хватит на 48 километров пробега, а 15 минут – на 72 километра.

Держать Е-Transit на зарядке часами не потребуется

Рекомендованная стоимость автомобиля, по данным портала Electrek, составляет $45 тыс. (3,405 млн руб. по курсу ЦБ на 23 марта 2021 г.). Серийное производство для международного рынка, как и в России, начнется, в 2022 г. и будет осуществляться на заводе Ford в Миссури (США).

Стоимость E-Transit в России пока не установлена. Обычный фургон Ford Transit с дизельным мотором на 125 л.с. при объеме 2,2 литра и расходе от 6,2 до 7,1 литра на 100 километров пути в зависимости от цикла стоит на российском рынке от 2,216 млн руб.

Электрофургоны не для всех

Электрические легкие коммерческие автомобили (light commercial vehicle, LCV) высоким спросом в России пока не пользуются. В «Соллерсе» считают, что в 2022-2023 гг. электромобили в сегменте LCV , займут долю в пределах всего лишь 1,5%. В то же время в компании уверены, что к 2025% эта доля вырастет до 5%. «Мы уже видим спрос на электромобили со стороны ряда клиентов – сегмента e-commerce и международных компаний, работающих в России, которые используют LCV для внутригородской доставки», – сообщили «Коммерсанту» представители компании.

Ford запланировала выпуск целого ряда модификаций Е-Transit

Но даже после запуска конвейера по массовой сборке Transit на электротяге LCV с такими моторами ждать их появления на всех дорогах России не стоит – до их всероссийского распространения остаются долгие годы. В «Соллерс» уверены, что эти машины найдут свое применение исключительно в местах с наиболее высокой плотностью населения и развитой внутригородской логистикой.

Обзор Ford Е-Transit

По оценке специалистов компании, в ближайшие два года с момента запуска производства Transit на электромоторе эти автомобили будут использоваться сугубо в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Казани. К 2025 г. в списке могут оказаться некоторые (но далеко не все) города-миллионники – Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара. Также упомянут и Краснодар – в 2018 г. его признали миллионником, однако в 2020 г. численность его населения, по данным Росстата, упала до 933 тыс. человек.

Особые правила для электромобилей

В «Соллерс» считают, что распространение электрических LCV в крупных городах России нуждается в дополнительной поддержке. Представители компании уверены, что таким автомобилям нужно как минимум разрешить ездить по выделенным полосам и бесплатно перемещаться по платным участкам дорог, а также обеспечить им беспрепятственный доступ в центр города. Почему именно власти должны будут пойти на такие уступки, в «Соллерсе» не уточнили.

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Еще одной мерой стимулирования распространения электрических фургонов в российских мегаполисах может стать размещение зарядок на стоянках грузового транспорта на въездах в город и вдоль окружных дорог. В «Соллерсе» также предложили включить электромобили программу «Доступная аренда», предусматривающую льготный операционный лизинг с возможностью увеличения скидки на такие машины с 25% до 35%.

Эти и другие идеи «Соллерса», пишет «Коммерсант», в настоящее время внесены в проект Минэкономики России по развитию в стране электротранспорта.

Отечественный конкурент

В России существует полноценный аналог Ford E-Transit – GAZelle e-NN, созданный Горьковским автозаводом (ГАЗ). Он стал первым российским коммерческим электромобилем, а его первые предсерийные образцы сошли с конвейера в конце сентября 2020 г.

GAZelle e-NN

CNews писал, серийное производство GAZelle e-NN должно начаться в 2021 г., притом сразу в нескольких версиях кузова. Первые экземпляры будут комплектоваться китайскими моторами и батареями, но со временем производство этих компонентов будет локализовано.

Грузоподъемность бортовых версий автомобиля достигает 2,5 тонны. В движение его приводит синхронный электродвигатель на постоянных магнитах с пиковой мощностью 100 кВт (около 136 л.с). Он может развивать крутящий момент до 310 Нм и разгонять автомобиль максимум до 100 км/ч. Емкость АКБ составляет 48 кВтч, и ее хватит на 120 км пробега, однако опционально возможно увеличение дальности хода до 200 км за счет установки дополнительных блоков батареи. В GAZelle e-NN заявлена ускоренная подзарядка – до 80% за 30 минут.

Как Ford уходил и возвращался в Россию

Ford впервые пришел в Россию в 1909 г. В 1929 г. правительство СССР дало согласие на выпуск автомобилей, Ford-A и Ford-АА в Нижнем Новгороде – первые экземпляры сошли с конвейера в 1932 г. под названиями ГАЗ-А и ГАЗ-АА.

После Второй мировой войны Ford ушла из России и вернулись лишь в 1996 г., открыв в Москве свое первое представительство. Выпуск Ford в России возобновился в 2002 г. на заводе компании во Всеволожске с модели Ford Focus первого поколения, в марте 2009 г. к нему присоединился седан Mondeo четвертого поколения.

Упомянутое СП «Форд Соллерс» было образовано в 2011 г., тогда же был открыт второй завод Ford – в Елабуге, на нем началась сборка моделей Explorer, Kuga и Transit. В 2015 г. заработал третий завод СП – в Набережных Челнах, он выпускал модели Fiesta и EcoSport.

Легковые автомобили Ford в России больше не продаются

По итогам 2018 г. на фоне экономических проблем России и падающих доходов россиян совокупные продажи Ford в России, включая легковые и коммерческие автомобили, достигли, по данным «Ведомостей», 53,2 тыс. шт. При этом суммарная мощность трех ее российских заводов составляет 360 тыс. автомобилей в год.

В конце марта 2019 г. Ford заявила о прекращении до конца июня 2019 г. выпуска всех своих легковых автомобилей на территории России. Также компания решила закрыть заводы во Всеволожске и Набережных Челнах и прекратить производство двигателей в Елабуге. Теперь этот завод занимается только сборкой коммерческих автомобилей Ford.