Спецпроекты

Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео

Техника
, Текст: Эльяс Касми

В России благодаря Ford может появиться первое серийное производство электромобилей – в 2022 г. компания, прекратившая российские продажи легковых автомобилей, хочет наладить здесь выпуск электрических фургонов E-Transit. Сейчас в стране нет производителей, массово выпускающих электромобили, но Ford может опередить отечественный ГАЗ – он создал электрофургон GAZelle e-NN, прямого конкурента, E-Transit, и намерен начать его сборку в 2021 г.

Российско-американский электрофургон

Компания Ford Motors развернет в России серийное производство электромобилей. Электротягу получит фургон Ford Transit – новый мотор было решено устанавливать именно на него потому, что легковые автомобили Ford в России больше не продаются. Все восемь ранее доступных в стране легковых машин компании на сайте Ford теперь имеют пометку о недоступности к заказу в России, а в США у Ford есть, к примеру, полностью электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E.

По информации «Коммерсанта», на 23 марта 2021 г. в России не было организовано ни одного массового производства электромобилей. Ford может стать в этом плане первой, если его не опередит Горьковский автозавод (ГАЗ) со своими электрофургонами GAZelle e-NN.

Выпуск Ford Transit на электротяге, пишет издание, начнется в рамках совместного предприятия (СП) «Соллерс Форд» в 2022 г. Сейчас эти фургоны выпускаются с дизельными силовыми агрегатами на заводе в Елабуге (Татарстан), но их сборка прекращена не будет – электромобили будут собираться параллельно со своими дизельными «родственниками».

transit601.jpg

Электрический Ford Transit

По подсчетам специалистов «Соллерс», версия Ford Transit с электромотором более выгодна в сравнении с дизельной с точки зрения расходов на эксплуатацию. «E-Transit на 40% экономичнее Diesel Transit. Это дает фактическое снижение на 15–20% платежей в операционном лизинге за электротранспорт по сравнению с дизельными машинами в случае низких ставок финансирования (3–5% в Европе)», – рассказали «Коммерсанту в «Соллерс».

Подробнее об электрическом фургоне Ford

Электрический Ford Transit дебютировал на мировом рынке в ноябре 2020 г. и получил название E-Transit. Автомобиль получил батарею на 67 кВтч, заряда которой хватит на 202 километра пути. Международная версия автомобиля получит по три варианта высоты и длины кузова, а также отдельную модификацию с грузовым отеком.

В зависимости от выбранной версии грузоподъемность автомобиля составит от 1470 до 1724 кг. В движение его будет приводить 266-сильный электромотор.

E-Transit получит поддержку быстрой зарядки постоянным током мощностью более 115 кВт. В Ford утверждают, 10 минут на подзарядке автомобилю хватит на 48 километров пробега, а 15 минут – на 72 километра.

transit602.jpg
Держать Е-Transit на зарядке часами не потребуется

Рекомендованная стоимость автомобиля, по данным портала Electrek, составляет $45 тыс. (3,405 млн руб. по курсу ЦБ на 23 марта 2021 г.). Серийное производство для международного рынка, как и в России, начнется, в 2022 г. и будет осуществляться на заводе Ford в Миссури (США).

Стоимость E-Transit в России пока не установлена. Обычный фургон Ford Transit с дизельным мотором на 125 л.с. при объеме 2,2 литра и расходе от 6,2 до 7,1 литра на 100 километров пути в зависимости от цикла стоит на российском рынке от 2,216 млн руб.

Электрофургоны не для всех

Электрические легкие коммерческие автомобили (light commercial vehicle, LCV) высоким спросом в России пока не пользуются. В «Соллерсе» считают, что в 2022-2023 гг. электромобили в сегменте LCV , займут долю в пределах всего лишь 1,5%. В то же время в компании уверены, что к 2025% эта доля вырастет до 5%. «Мы уже видим спрос на электромобили со стороны ряда клиентов – сегмента e-commerce и международных компаний, работающих в России, которые используют LCV для внутригородской доставки», – сообщили «Коммерсанту» представители компании.

transit603.jpg

Ford запланировала выпуск целого ряда модификаций Е-Transit

Но даже после запуска конвейера по массовой сборке Transit на электротяге LCV с такими моторами ждать их появления на всех дорогах России не стоит – до их всероссийского распространения остаются долгие годы. В «Соллерс» уверены, что эти машины найдут свое применение исключительно в местах с наиболее высокой плотностью населения и развитой внутригородской логистикой.

Обзор Ford Е-Transit

По оценке специалистов компании, в ближайшие два года с момента запуска производства Transit на электромоторе эти автомобили будут использоваться сугубо в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Казани. К 2025 г. в списке могут оказаться некоторые (но далеко не все) города-миллионники – Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара. Также упомянут и Краснодар – в 2018 г. его признали миллионником, однако в 2020 г. численность его населения, по данным Росстата, упала до 933 тыс. человек.

Особые правила для электромобилей

В «Соллерс» считают, что распространение электрических LCV в крупных городах России нуждается в дополнительной поддержке. Представители компании уверены, что таким автомобилям нужно как минимум разрешить ездить по выделенным полосам и бесплатно перемещаться по платным участкам дорог, а также обеспечить им беспрепятственный доступ в центр города. Почему именно власти должны будут пойти на такие уступки, в «Соллерсе» не уточнили.

Как Kia применяет искусственный интеллект
Искусственный интеллект

Еще одной мерой стимулирования распространения электрических фургонов в российских мегаполисах может стать размещение зарядок на стоянках грузового транспорта на въездах в город и вдоль окружных дорог. В «Соллерсе» также предложили включить электромобили программу «Доступная аренда», предусматривающую льготный операционный лизинг с возможностью увеличения скидки на такие машины с 25% до 35%.

Эти и другие идеи «Соллерса», пишет «Коммерсант», в настоящее время внесены в проект Минэкономики России по развитию в стране электротранспорта.

Отечественный конкурент

В России существует полноценный аналог Ford E-Transit – GAZelle e-NN, созданный Горьковским автозаводом (ГАЗ). Он стал первым российским коммерческим электромобилем, а его первые предсерийные образцы сошли с конвейера в конце сентября 2020 г.

transit605.jpg
GAZelle e-NN

CNews писал, серийное производство GAZelle e-NN должно начаться в 2021 г., притом сразу в нескольких версиях кузова. Первые экземпляры будут комплектоваться китайскими моторами и батареями, но со временем производство этих компонентов будет локализовано.

Грузоподъемность бортовых версий автомобиля достигает 2,5 тонны. В движение его приводит синхронный электродвигатель на постоянных магнитах с пиковой мощностью 100 кВт (около 136 л.с). Он может развивать крутящий момент до 310 Нм и разгонять автомобиль максимум до 100 км/ч. Емкость АКБ составляет 48 кВтч, и ее хватит на 120 км пробега, однако опционально возможно увеличение дальности хода до 200 км за счет установки дополнительных блоков батареи. В GAZelle e-NN заявлена ускоренная подзарядка – до 80% за 30 минут.

Как Ford уходил и возвращался в Россию

Ford впервые пришел в Россию в 1909 г. В 1929 г. правительство СССР дало согласие на выпуск автомобилей, Ford-A и Ford-АА в Нижнем Новгороде – первые экземпляры сошли с конвейера в 1932 г. под названиями ГАЗ-А и ГАЗ-АА.

После Второй мировой войны Ford ушла из России и вернулись лишь в 1996 г., открыв в Москве свое первое представительство. Выпуск Ford в России возобновился в 2002 г. на заводе компании во Всеволожске с модели Ford Focus первого поколения, в марте 2009 г. к нему присоединился седан Mondeo четвертого поколения.

Упомянутое СП «Форд Соллерс» было образовано в 2011 г., тогда же был открыт второй завод Ford – в Елабуге, на нем началась сборка моделей Explorer, Kuga и Transit. В 2015 г. заработал третий завод СП – в Набережных Челнах, он выпускал модели Fiesta и EcoSport.

transit604.jpg

Легковые автомобили Ford в России больше не продаются

По итогам 2018 г. на фоне экономических проблем России и падающих доходов россиян совокупные продажи Ford в России, включая легковые и коммерческие автомобили, достигли, по данным «Ведомостей», 53,2 тыс. шт. При этом суммарная мощность трех ее российских заводов составляет 360 тыс. автомобилей в год.

В конце марта 2019 г. Ford заявила о прекращении до конца июня 2019 г. выпуска всех своих легковых автомобилей на территории России. Также компания решила закрыть заводы во Всеволожске и Набережных Челнах и прекратить производство двигателей в Елабуге. Теперь этот завод занимается только сборкой коммерческих автомобилей Ford.



Другие материалы рубрики

Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с полноценным SSD и лучшим в мире звуком. Видео

Экс-президент Intel создала процессор круче, чем Intel и AMD

Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия

Эпоха Android подходит к концу. Google готов к тестированию новой секретной ОС

Мировое производство принтеров может остановиться

Intel готовит революцию. Новые процессоры покажут двукратный рост производительности

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно?

Техноблог

DisplayPort или HDMI — что лучше использовать?

Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота