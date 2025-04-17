«Делимобиль» нарастил выручку от B2B-каршеринга и расширил линейку тарифов для бизнеса

«Делимобиль», оператор каршеринга, увеличил выручку от B2B-направления на 44% в I квартале 2025 г. С января по март 2025 г. количество корпоративных клиентов продукта выделенного парка (аренда от 30 дней) увеличилось втрое, а объем долгосрочных аренд вырос в 2,5 раза, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к альтернативным решениям вместо традиционного лизинга. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

«Делимобиль» расширил линейку тарифов для долгосрочной аренды: теперь клиентам доступны три гибких варианта. Тариф «Фикс» включает фиксированную ежемесячную плату за аренду с доплатой за фактический пробег — он подходит компаниям с непрогнозируемым объемом поездок. Тариф «Пакет» включает предоплаченный километраж и предназначен для компаний, которые постоянно используют авто. Новый продукт «Навсегда» позволяет выкупить машину в собственность посредством ежемесячных платежей в течение трех лет.

«Делимобиль» предоставляет услуги более чем 10 тыс. юридических лиц из различных индустрий. B2B-продукты включают выделенный парк — долгосрочную аренду машин (от 30 дней и более) и корпоративный каршеринг — оплату поездок для сотрудников.

Активнее всего B2B-продуктами каршеринга пользуются компании и предприниматели, работающие в сферах строительства, транспорта, логистики и продаж. Самые популярные сценарии использования автомобилей для бизнеса — поездки на деловые встречи и рабочие объекты, а также перевозка грузов. Более половины корпоративных клиентов выбирают в долгосрочную аренду эконом-модели, в основном европейские и корейские. Также популярностью пользуются грузовики: в парке «Делимобиля» есть фургоны Ford Transit и Sollers Atlant, том числе с длинной базой.

В каршеринге для бизнеса пользователям доступны любые машины в категориях от эконома до бизнеса и грузового.

Артем Кузьмичев, директор департамента корпоративных продаж «Делимобиля»: «В текущих условиях компании особенно ценят гибкость и предсказуемость расходов: бизнес массово переходит к гибким арендным решениям. Выделенный парк позволяет компаниям не только значительно снизить транспортные расходы, но и сохраняет важнейшее конкурентное преимущество — возможность мгновенно адаптировать автопарк под изменяющиеся задачи. Клиенты получают готовое решение «под ключ» без забот об обслуживании, а фиксированная заранее известная стоимость аренды становится дополнительной защитой. Используя свой масштаб и экспертизу, «Делимобиль» дает компаниям любой величины возможность оптимизировать транспортные расходы. И эффективность наших решений для бизнеса подтверждают высокие показатели – от роста количества выданных автомобилей до увеличения числа клиентов, которые активно пользуются B2B-продуктами. Каршеринг повышает мобильность сотрудников, позволяет арендовать машины под разные задачи».