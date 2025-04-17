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Кузьмичев Артем
|17.04.2025
|«Делимобиль» нарастил выручку от B2B-каршеринга и расширил линейку тарифов для бизнеса 1
|02.08.2024
|«Делимобиль» за первое полугодие 2024 г. утроил выручку от каршеринга для бизнеса 1
Кузьмичев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 147486 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4033 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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