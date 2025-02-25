«МегаФон» расширил сеть 4G в 60 локациях Курганской области

Инженеры «МегаФона» увеличили зону покрытия и емкость сети 4G в Курганской области. Улучшения в скорости мобильного интернета коснулись жителей как в курганских селах, так и в областной столице. При этом около 6 тыс. зауральцев впервые получили возможность выходить на связь в сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На ряде объектов инженеры оператора развернули слои LTE в «дальнобойных» диапазонах. Этот спектр 4G обеспечивает уверенное покрытие территории в радиусе до 10 километров от базовой станции, а также запас емкости сети. На других объектах был развернут высокочастотный слой, влияющий на скорость передачи данных. Кроме локаций в Кургане модернизация затронула более 50 населенных пунктов региона. Это и крупные села, где проживают более 1,5 тыс. человек, и деревни, где число жителей едва достигает 150.

Жители некоторых территорий впервые получили возможность пользоваться цифровыми сервисами со стабильным качеством 4G оператора. Например, села Мехонское и Самохвалово в Шатровском районе, Караси в Юргамышском, Юлдус в Шадринском, Краснознаменское в Мишкинском районе и другие, где в общей сложности проживает около 6 тыс. жителей. Теперь они могут получать госуслуги в электронном виде, решать рабочие вопросы или заказывать товары через интернет, разнообразить досуг.

По данным специалистов, самыми качающими среди всех локаций, где прошла модернизация, стали: Далматово, село Введенское и поселок Увал в пригороде Кургана. При этом в первой половине февраля наибольший трафик на одного абонента зафиксирован в Катайске, селе Кызылбай и в Куртамыше – здесь он в три-четыре раза выше среднего по всем площадкам. Примечательно, что жители сел и пригородов не уступают горожанам по активности в сети. К примеру, в рабочем поселке Мишкино трафик на абонента на 42% выше среднего, в небольшом селе Косулино – на 23%, около санатория на озере Горькое в Щучанском районе – на 59%. Благодаря модернизации и местные жители, и посетители, приезжающие в здравницу, теперь могут не только поддерживать связь с близкими в мессенджерах и социальных сетях, но и при необходимости – учиться онлайн.

«Программа рефарминга позволяет улучшить качество связи за счет эффективного управления частотным спектром. В ее рамках мы совершенствуем телеком-инфраструктуру не только в крупных населенных пунктах, но и в местах, где лучше всего можно ощутить самобытность Курганской области. Грамотное перераспределение частот обеспечивает сравнительно высокие скорости мобильного интернета, что необходимо на фоне растущего потребления трафика. Это особенно актуально для сельской местности, где жители получают доступ к цифровым сервисам, требующим стабильного качества передачи данных», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Курганской области Юрий Горбатов.