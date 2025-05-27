«МегаФон»: челябинские школьники стали чаще искать репетиторов накануне экзаменов

Школьники Южного Урала в этом году стали активнее готовиться к выпускным экзаменам. По данным совместного исследования «МегаФона» и hh.ru, в мае 2025 г. трафик на сайты, где можно найти репетитора для занятий в формате офлайн и онлайн, вырос на 15% по сравнению с 2024 г. В целом преподаватели и школьники усилили активность с начала весны 2025 г., когда заметно выросло число вакансий наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала марта 2025 г. челябинские старшеклассники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в этом году пришелся на апрель 2025 г. — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос почти на 62% по сравнению с началом 2025 г. В это же время число вакансий для профильных специалистов на hh.ru выросло на 18% по сравнению с началом 2025 г.

Одновременно с ростом спроса на репетиторов эксперты отметили снижение медианной зарплаты на Южном Урале. За образовательные услуги в апреле наставникам предлагали 35 тыс. руб., что соответствует средним показателям по рынку. Наибольший уровень зарплат был зафиксирован в Москве и Московской области, Югре, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Приморском и Краснодарском краях.

Самыми популярными днями для занятий и поиска преподавателя стали вторник и среда. В эти дни объем переданных данных, как правило, оказывался в два раза выше среднедневных показателей. А вот с приближением выходных большинство старшеклассников старались максимально себя разгрузить — наименьший объем трафика приходится на пятницу и субботу, когда активность падала почти в три раза.

«Все больше учащихся выбирают заниматься с репетиторами в онлайн-формате, чтобы расширить возможность выбора специалистов и заниматься предметами в любом удобном для себя месте. Для нас важно, чтобы в любой точке региона старшеклассники могли отлично подготовиться к итоговым экзаменам и поступлению в вузы, и чтобы качество связи было на высоком уровне. Для этого мы последовательно развиваем нашу сеть, и уже в 2025 г. построили и модернизировали около 30 телеком-объектов на Южном Урале», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Юрий Горбатов.