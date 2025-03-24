«МегаФон»: челябинцы массово готовятся к загородной жизни

Жители Южного Урала стали чаще интересоваться советами по садоводству. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для дачников выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. В свою очередь, для любителей загородной жизни оператор прокачал сеть 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

К сайтам для огородников и садоводов стали регулярно обращаться жители региона младше 45 лет. Чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются челябинские дачники от 35 до 44 лет, каждый третий посетитель сайтов по садоводству относится к этой возрастной группе. Год к году рост этой аудитории составил 30%.

На втором месте рейтинга с долей аудитории 28% — огородники от 45 до 54 лет. Замыкают топ-3 пользователи 55-64 лет, на них приходится 16% всех посетителей.

Значительно увеличилась аудитория сервисов по садоводству среди подростков от 14 до 17 лет. За 12 месяцев их число возросло на 17%. Несмотря на высокий прирост, юные садоводы пока занимают небольшую долю на рынке — около 4% среди остальных групп пользователей.

Женщины пользуются цифровыми сервисами для дачников на 20% чаще мужчин. При этом за год число дам на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 23%, тогда как мужчин среди пользователей стало больше на 30%.

«Интернет становится одним из основных источников знаний для любителей загородной жизни. Полезные рекомендации в сети и важные цифровые услуги должны быть доступны во время садовых работ, поэтому мы активно развиваем сеть в дачных массивах и садовых товариществах. Так, за прошлый год были построены семь новых объектов связи в СНТ “Горняк” и “Богатый остров” Магнитогорске, СНТ “Тракторосад-5” и “Касарги” в Сосновском районе, СНТ “Дачный” в Миассе, а также в других садовых товариществах. Скорость мобильного интернета в перечисленных местах может достигать 50 Мбит/с», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Юрий Горбатов.

Как правило, жители Южного Урала начинают активно посещать свои участки в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы используемого трафика превышают среднегодовой показатель в 1,5 раза.