Нейросеть определит настроение жителей

Арт-объект с помощью искусственного интеллекта (ИИ) определит настроение жителей в квартале «Спутник» от группы «Самолет» на западе Подмосковья. Нейросеть обучили анализировать сообщения из домовых чатов, определять общий эмоциональный фон высказываний и, исходя из этого, выбирать соответствующие варианты подсветки инсталляции. Авторами арт-объекта выступило архитектурное бюро Manipulazion Internazional при кураторстве бюро «Никола-Ленивец». Об этом CNews сообщили представители группы «Самолет».

Концепция арт-объекта отсылает к бесконечному разнообразию Вселенной, объединяющей небесные тела и задающей для них уникальные орбиты. Четыре стальных «планеты»-спутника (черная, зеленая, синяя и золотая), окружают центральную крупную прозрачную «планету», которая сияет – в прямом смысле – благодаря установленному внутри светильнику. Силуэты планет надежно закреплены в гигантских кашпо (высота композиции около 5 метров) и напоминают о всемирно известном Sputnik, первом искусственном спутнике Земли, запущенном в СССР 4 октября 1957 г.

В чаты для неформального общения жителей комплекса добавили бот, который в конце дня собирает все сообщения и передает их нейросети. ИИ-модель, предварительно обученная распознавать слова и смыслы, анализирует полученный пул данных, определяет превалирующую тональность и подбирает соответствующий цветовой вариант освещения. Авторы инсталляции также заложили в нейросеть способность художественно интерпретировать общий характер сообщений и реагировать на динамику переписки: чем активнее жители общаются друг с другом, тем ярче светится арт-объект — и наоборот.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

ИИ создает и звуковую составляющую проекта. В арт-объекте установлены колонки — через них транслируют композиции, которые относятся к направлению космической музыки. Параметры для мелодий задает положение звезд и других небесных объектов. Нейросеть собирает из открытых источников эти данные и обрабатывает их с помощью специально написанного алгоритма, который подбирает последовательность звуков, темп, ритм и тональность, исходя из координат космических тел. Далее ИИ-модель генерирует на этой основе цельное аудиальное полотно.

«Мы уже несколько лет наблюдаем тренд на все более тесную интеграцию ИИ с культурой и искусством. Инновации перестают быть признаком элитарности и становятся частью паблик-арта, демократичного направления, ориентированного на прямую коммуникацию с окружающим пространством. Нейросети, ChatGPT, генеративная симуляция и генеративная графика открывают новые возможности не только перед художниками, но и перед зрителями. Современные технологии позволяют привнести дополнительные смыслы, провоцируют живой отклик и делают процесс восприятия искусства интерактивным, динамичным и увлекательным. В нашем проекте жители будут взаимодействовать непосредственно с инсталляцией через чат. Арт-объект станет барометром настроения, создаст атмосферу для общения и сделает общественное пространство точкой притяжения», — сказала Лада Роженцова, руководитель отдела продукта группы «Самолет».

