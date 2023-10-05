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МТС запустила новое телеком-оборудование на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры»

МТС сообщила о запуске нового телеком-оборудования на участке федеральной трассы М8 «Холмогоры» во Владимирской области. В районе транспортной развязки в Верхних Двориках Александровского района скорость мобильного интернета выросла на 30%.

МТС установила базовую станцию в селе Лобково, обеспечив покрытие мобильной связью более 400 сельчан, жителей близлежащих коттеджных поселков Поиск, Осташкино, а также участок трассы М8. Он соединяет Ярославль, Подмосковье и Москву, а транспортная развязка на Верхних Двориках направляет потоки автомобилей на Александров, Кольчугино, Колокшу и далее на трассы М7 и М12. Благодаря оживленному трафику и близости к границе Московской и Владимирской областей в районе развязки находится комплекс автозаправочных станций, автосервисы, продуктовых, промышленных и строительных складов, точек общепита и магазинов.

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Местные жители, автомобилисты и пассажиры после модернизации сети МТС получили возможность даже в часы повышенной нагрузки на сеть на высокой скорости пользоваться всеми цифровыми сервисами, приложениями торговых сетей и банков, смотреть фильмы в HD-качестве, обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети. Дальнобойщики и логистические компании могут пользоваться программами отслеживания грузоперевозок.

«Наша Big Data с 1 января по 30 сентября на участке трассы М8 в Александровском районе отметила прирост абонентов на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комфортный «голос» и мобильный интернет нужны не только в пользовании навигатором, выборе экскурсионных маршрутов, гостиниц и точек общепита по прибытию, но и для комфортного путешествия. Учитывая растущую потребность, мы будем развивать связь на трассах региона», – сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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