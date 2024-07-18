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3Logic Group увеличивает складские мощности

Компания 3Logic Group объявила о расширении своих складских площадей на 36 тыс. кв. м. Общая площадь помещений составит 66 тыс. кв. м. Расширение склада гарантирует клиентам наличие оборудования, которое может быть отгружено по первому требованию.

В 2023 г. рост числа SKU в портфеле 3Logic Group составил 57%. Чтобы оказывать качественный сервис и продолжать наращивать объемы продаж, компания арендует дополнительный склад в индустриальном парке «Холмогоры» в Московской области. Там же находится основной склад компании площадью 20 тыс. кв. м, дополнительный склад в 10 тыс. кв. м располагается в Сергиевом Посаде.

Площадь нового склада — 36 тыс. кв. м. На складе будет внедрена автоматизированная система управления складом (WMS), благодаря которой производительность по складским операциям вырастет на 20%, а время нахождения заказа в системе сократится на 15%. Новый склад 3Logic Group станет принимать и отгружать товары в четвертом квартале 2024 г.

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«Наша компания растет быстрее рынка и заполненность нашего основного склада отражает темпы развития бизнеса — он уже заполнен более чем на 90%. В ближайшее время мы реконструируем новый склад и автоматизируем его работу, внедрив систему управления. Расширение складских площадей поможет нам предлагать еще больший ассортимент, а нашим партнерам — быстрее получать свои заказы», — сказал Виталий Упоров, операционный директор 3Logic Group.

Основной склад 3Logic Group находится на территории индустриального парка «Холмогоры» — компания занимает его с 2022 г. Это склад А-класса, оснащенный современными системами Dock Shelter и Dock Leveler.

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