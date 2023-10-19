МТС прокачала мобильный интернет на трассе М7 в Петушинском районе Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-покрытия на территории Владимирской области. Скорость мобильного интернета выросла на 30% для жителей и туристов в деревнях Ючмер и Старые Омутищи, а также для проезжающих по федеральной автодороге М7 «Волга» на участке Москва-Владимир. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в деревне Ючмер. Мимо населенного пункта проходит одна из самых загруженных трасс Центральной России – М7, которая связывает Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу. Ежедневно тысячи проезжающих пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом. Звонить и выходить в интернет на высокой скорости в центре Ючмера, где также находится дачный поселок и зона отдыха, и на самой трассе сможет большее количество абонентов.

Также компания установила дополнительное телеком-оборудование в центральной части притрассовой деревни Старые Омутищи, где находится железнодорожная платформа «Омутище» на линии Москва — Владимир, фельдшерско-акушерский пункт и отделение почтовой связи.

«По данным Big Data МТС мы видим стабильный рост потока на данном участке трассы. Кроме того, здесь дорожные службы ведут модернизацию инфраструктуры М7 с вводом модульных надземных переходов, в том числе и на повороте на Ючмер. Чтобы владимирцы и проезжающие могли выстроить свой точный и безопасный маршрут с помощью навигатора, пользоваться всеми цифровыми сервисами и совершать голосовые звонки, мы прокачали связь. Теперь благодаря уверенному сигналу можно также оплачивать платежи онлайн на АЗС, пользоваться онлайн-банком, слушать музыку и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре. Все это способствует повышению комфорта в поездках для работы и отдыха», — отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Модернизацией сети в селах Петушинского района МТС продолжает проект по улучшению качества связи на федеральных и региональных трассах, а также вдоль железных дорог во Владимирской области. Ранее МТС увеличила на 30% скорость мобильного интернета в деревнях Репихово, Киберево и Перново с охватом участка железной дороги на линии Орехово-Зуево — Владимир и проходящих мимо федеральных трасс М7 и М12.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.