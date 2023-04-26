«Яндекс Go» запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье

Теперь с «Межгородом» можно заказать такси из Москвы в 22 города Подмосковья и их ближайшие окрестности и обратно. Эта возможность появилась для поездок в Звенигород, Чехов, Электросталь, Серпухов, Орехово-Зуево, Ступино и в другие популярные направления Московской области, особенно в дачный сезон. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Межгород» разработан, чтобы лучше учитывать особенности длинных переездов. Теперь поездка включает бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Можно вызвать машину заранее на конкретное время, а можно заказать с подачей на ближайшее. Поездка по «Межгороду» будет дешевле, чем в случае заказа такси по тому же маршруту в «Экономе». Но для водителя выгода сохранится: после завершения поездки алгоритм начнет искать обратный заказ, чтобы путь назад не был холостым. Если обратный заказ не найдется, сервис компенсирует разницу между тарифами.

На заказ назначаются водители с высоким рейтингом, которые согласились выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами. Водитель сразу увидит, что место назначения – другой город, и сможет решить, готов принимать такой заказ или нет.

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«Яндекс Go» — это единая платформа для решения повседневных задач в городе. Она помогает быстро добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом авто или самокате, с экспресс-доставкой заказать блюда из ресторанов, продукты и другие товары из магазинов, отправить посылку либо перевезти груз. Приложение «Яндекс Go» можно скачать в Google Play и App Store. «Межгород» доступен на 66 направлениях в разных городах, среди которых Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфу, Краснодар и окружающие их города.