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Государственный мемориальный музыкальный музей‑заповедник П.И. Чайковского

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.06.2026 Рукописи и нотные наброски Чайковского оцифруют на российском оборудовании 1
11.10.2024 Более 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar в рамках летнего проекта «Умные путешествия» 1
15.02.2017 «Элар» оцифровала материалы из фондов музея-заповедника П.И. Чайковского 2
03.06.2015 «Ростелеком» подключил интернет музею-усадьбе П. И. Чайковского 1
02.09.2014 Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И.Глинки перешло на ЭДО с системой «Дело» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Государственный мемориальный музыкальный музей‑заповедник П.И. Чайковского и организации, системы, технологии, персоны:

Юниксофт - Uniquesoft 22 1
Ростелеком 10789 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 1
Российский национальный музей музыки - ВМОМК имени М.И. Глинки - Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки - Музей-квартира Н. С. Голованова - Музей С. С. Прокофьева 3 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 85 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4360 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13581 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1762 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6792 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4239 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12743 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11419 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4002 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1997 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13761 1
Оцифровка - Digitization 5108 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1665 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1143 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2249 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10076 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3227 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9130 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9741 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2174 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11621 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 314 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12665 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3530 1
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 33 1
ЭОС iEOS 22 1
Apple iPad 3981 1
ЭОС Дело СЭД 226 1
ЭОС Дело-web 209 1
Морозкина Людмила 6 1
Белонович Галина 1 1
Шимко Алексей 1 1
Потапов Дмитрий 15 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 2
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 63 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 117 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 140 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 160 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 144 1
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 20 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8448 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 84 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7345 1
Аренда 2643 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1572 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6941 1
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