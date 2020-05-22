Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги технического развития в Московском регионе в период пандемии. По итогам I квартала 2020 г. число базовых станций здесь увеличилось на 88% год к году. При этом в апреле Tele2 достиг 100% прироста РЭС. С увеличением нагрузки на столичную сеть в период самоизоляции оператор в короткие сроки провел технические работы по модернизации сети в регионе, расширив зону покрытия и увеличив емкость.

С начала перехода жителей Московского региона на удаленную работу Tele2 зафиксировал резкий рост потребления трафика. Так, сразу после ввода ограничительных мер (30-31 марта) трафик на абонента в столице и области вырос на 10% по сравнению с предыдущими рабочими днями. Для обеспечения жителей города стабильной связью Tele2 заранее провела ряд мероприятий по модернизации сети в регионе.

По итогам I квартала 2020 г. количество базовых станций LTE в столице и области увеличилось на 88% год к году, при этом с января 2020 г. – на 18%. Самым активным месяцем стройки стал февраль – доля базовых станций от общего числа установок составила 33%. Именно в этом месяце проходили основные подготовительные мероприятия по обеспечению стабильности работы сети в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В апреле число РЭС увеличилось в два раза год к году – в период карантина оператор построил 25% базовых станций от общего числа установок. Кроме того, в этот период Московский регион стал лидером по количеству запущенных сайтов – площадок для размещения базовых станций. Данный показатель в апреле достиг отметки в 10 тыс. сайтов. Таким образом, оператор обеспечил 100% жителей Москвы и области качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом LTE, построив сеть с применением новейшего современного оборудования.

Основной вектор развития сети сместился из столицы за город и в дачные массивы – вслед за потоком миграции жителей. Особое внимание Tele2 уделил увеличению зоны покрытия LTE в Московской области – она была расширена более чем в 100 населенных пунктах. Наиболее активно оптимизация сети в период карантина проходит в городских округах Восточного и Северо-Западного направления – Орехово-Зуеве, Раменском, Красногорске. Здесь режим вынужденной самоизоляции спровоцировал значительный рост нагрузки на сеть – количество скачанного трафика в апреле в среднем по трем районам выросло на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Чтобы поддержать качество предоставляемых услуг, Tele2 за месяц увеличил темпы стройки на 17%.

Особенно быстрый темп прироста трафика также наблюдается в Троицком и Новомосковском административных округах. В большей степени это связано с концентрацией в этих районах основных медицинских центров по борьбе с коронавирусом. Благодаря запуску новых емкостных сайтов на этой территории Tele2 удалось сохранить для жителей района качественную, надежную связь и быстрый доступ к высокоскоростному интернету.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «В связи с ростом потребления мобильных данных мы пристально следим за общей нагрузкой на сеть, чтобы пользователи, модель потребления которых меняется, могли получать качественные услуги мобильной связи. По темпам строительства мы достигли рубежа, который еще несколько лет назад мог казаться амбициозным не только в наших глазах, но и по мнению конкурентов. Сегодня сеть в Московском регионе имеет большой запас для устойчивой работы, и наши специалисты, которые работают круглосуточно в режиме повышенной готовности, я уверен, смогут ее обеспечить».