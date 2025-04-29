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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173743
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Федотов Дмитрий



29.04.2025 У «дочки» Альфа-Банка требуют миллионы за незаконное использование российского ПО 1
28.11.2019 «Утконос онлайн», SAS и ФКН ВШЭ выбрали наиболее точную аналитическую модель 1
13.04.2016 Хакеров в России впервые приговорили к длительным тюремным срокам 1
14.08.2013 Клиенты «СБ Банка» теперь могут осуществлять операции по факторингу в интернет-банке 1
04.07.2005 Интернет-зависимых в России лечат так же, как наркоманов 1
16.02.2004 CBOSS купила кусочек Fujitsu 1
02.10.2003 Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Федотов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 2
МегаФон 9188 2
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 180 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
Eastwind - Восточный Ветер 72 2
SAS Institute 984 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2945 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 1
Fujitsu 2046 1
Caravan - Караван 89 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 362 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 84 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
Fujitsu Professional Services 26 1
Vodafone Group 1384 1
Лента - Утконос 177 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 795 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 442 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20999 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1977 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 600 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28679 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4164 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8605 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8274 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7002 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4873 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6803 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12941 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16073 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12806 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12285 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24834 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5265 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16286 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12775 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28183 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1019 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6464 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11827 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 686 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3263 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4253 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16317 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3922 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8809 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 219 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5228 1
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 74 1
SAS Data Hack Platypus 1 1
CBOSS rtBilling 3 1
CBOSS rtb 8 1
Довгань Дмитрий 3 2
Артамонова Мария 5 1
Петровский Михаил 2 1
Вознесенская Тамара 1 1
Блохин Константин 3 1
Аристархов Дмитрий 16 1
Попов Владимир 23 1
Бобровский Александр 3 1
Чижова Екатерина 1 1
Кулаков Роман 2 1
Горбунов Валерий 1 1
Орехов Валентин 3 1
Пономаренко Анатолий 5 1
Шумарин Сергей 1 1
Пальчевский Артем 1 1
Тельных Ольга 1 1
Брагинский Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 6
Финляндия - Финляндская Республика 3623 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14271 1
Азия - Азиатский регион 5601 1
Европа Восточная 3109 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Америка Южная 856 1
Италия - Итальянская Республика 4374 1
Испания - Королевство 3733 1
Филиппины - Республика 571 1
Хорватия - Республика 277 1
Франция - Канны 112 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 1
Европа 21891 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13392 1
Канада 4913 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 79 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Хорватия - Загреб 18 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48965 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4465 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2880 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 764 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29900 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10094 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6356 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6310 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8984 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1604 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
Кибернетика - Cybernetics 245 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2670 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16637 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1254 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 473 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3555 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1265 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 944 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1112 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5881 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2797 1
Азартные игры - Лотерея 214 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 843 1
Сон - Somnus 438 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1289 1
Интернет-зависимость - интернет-аддикция - internet addiction 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8192 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1130 1
SAS Academy 5 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 65 1
Columbia University - Колумбийский университет 156 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 327 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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