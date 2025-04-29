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Игумнов Вячеслав
|29.04.2025
|У лидирующей в России инвест-компании требуют миллионы за незаконное использование российского ПО 1
Игумнов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Капитал УК 111 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1102 1
|Ингосстрах СПАО 432 1
|Альфа-Групп 716 1
|Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 59 1
|Судебная власть - Judicial power 2335 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1012 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 1
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