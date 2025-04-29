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Игумнов Вячеслав



29.04.2025 У лидирующей в России инвест-компании требуют миллионы за незаконное использование российского ПО 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Игумнов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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