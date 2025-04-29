У «дочки» Альфа-Банка требуют миллионы за незаконное использование российского ПО

Компания Smart Engines подала в суд на УК «Альфа-Капитал» и требует с нее 5 млн руб., предположительно за несанкционное использование ПО Smart ID Engine.



ПО без лицензии

Как выяснил CNews, 24 марта 2025 г. Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление, поданное компанией Smart Engines (занимается разработкой алгоритмов распознавания документов), к управляющей компании «Альфа-Капитал».

В иске Smart Engines требует взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 млн руб. за нелицензионное использование программного обеспечения и наложить запрет на дальнейшее использование данной программы.

Представители Smart Engines официально подтвердили CNews факт подачи иска против «Альфа-Капитал», указав, что основанием для иска является нелицензионное использование разработанного компанией программного обеспечения. «Альфа-Капитал» запрос CNews не прокомментировала.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика С УК «Альфа-Капитал» хотят взыскать 5 миллионов за использование ПО без лицензии

Согласно пресс-релизу, в 2021 г. управляющая компания «Альфа-Капитал» внедрила программное обеспечение Smart ID Engine для автоматизации процесса распознавания документов пользователей в мобильном приложении.

Решение стало ключевым инструментом для развития дистанционного обслуживания и увеличения объема онлайн-продаж компании в указанный период. Технология Smart ID Engine обеспечивала удобство и оперативность регистрации новых клиентов, позволяя обрабатывать тысячи заявок ежемесячно.

Что думают юристы

Опрошенные CNews юристы сходятся во мнении, что исход дела во многом зависит от доказательственной базы, формулировок лицензионного договора и судебной практики, которая не всегда однозначна.

Вячеслав Игумнов, патентный поверенный юридической фирмы «Косенков и Суворов», подчеркивает, что шансы истца на успех достигают 70–80% при наличии доказательств нарушения и четких условий договора, запрещающих использование ПО после его расторжения.

Однако размер компенсации может быть скорректирован: суды учитывают срок нарушения и соразмерность требований. Например, двухкратная стоимость лицензии за период незаконного использования считается обоснованной, но при краткосрочном нарушении сумма часто снижается. Ответчик, в свою очередь, может смягчить последствия, доказав попытки легализации ПО или оспорив факт использования через экспертизу.

«У ответчика также есть шанс если у истца нет подтверждения использования ПО после истечения договора или если условия о запрете использования ПО после окончания срока договора сформулированы с возможностью их толкования в пользу ответчика. Также стороны могут привлечь экспертов для анализа факта использования ПО на стороне ответчика и обоснования размера компенсации» — рассказал эксперт.

Анна Молчанова, руководитель практики интеллектуальной собственности K&P.Group рассказала, что согласно картотеке арбитражных дел первый подобный судебный процесс состоялся между Smart Engines и ПАО «Ингосстрах».

«Суть дела заключалась в том, что после прекращения лицензионного договора ответчик продолжил использование ПО. В результате стороны заключили мировое соглашение и вместо заявленных в иске почти 4.5 млн руб. стороны договорились на 4 млн руб. по мировому соглашению. В рамках того дела срок незаконного использования ПО составил около 5 месяцев».

Подобный процесс также был с ООО «Центр Финансовых Технологий Базис». «Там Истец требовал уже 10 млн руб., ссылаясь на то, что Ответчик использовал ПО способом, не предусмотренным заключенными между Истцом и Ответчиком лицензионным договором, однако суд отказал в удовлетворении исковых требований по той причине, что посчитал, что использование ПО осуществлялось в рамках лицензионных договоров и не выходящими за пределы лицензионных договоров способами. Также судом было установлено, что Истец знал о том, каким именно образом его программа используется Ответчиком на всем протяжении действия лицензионных договоров» — рассказывает Анна.

Что касается суда с «Альфа-Капиталом», исход дела будет зависеть от длительности использования за рамками лицензионного договора, а также от того, как ответчик отреагировал на получение претензии (предпринял ли действия по прекращению нарушения).

Ключевыми факторами судьи называют длительность незаконного использования и реакцию ответчика на претензию. Отдельный спорный момент — хранение ПО в памяти компьютера после окончания лицензии. Некоторые суды трактуют это как «длящееся воспроизведение», другие — как техническую формальность, что создает риски для правообладателей.

Эксперт юридической компания Semenov&Pevzner Дмитрий Федотов акцентирует внимание на законодательной базе: ПО охраняется как объект авторского права (ст. 1229 ГК РФ), а его использование без лицензии влечет гражданскую, административную и даже уголовную ответственность.

Даже хранение программы без действующего договора считается нарушением, что подтверждается постановлением Суда по интеллектуальным правам от 2017 г. Однако суд вправе снизить компенсацию (до 10 тыс. руб.), если требования истца несоразмерны последствиям нарушения.

Федотов отмечает, что исход дела зависит от умения сторон аргументировать позиции: истцу необходимо подтвердить авторство и факт использования, ответчику — доказать правомерность действий.

Про участников суда

Smart Engines — научно-исследовательская компания, которая занимается разработкой алгоритмов в области компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Они специализируются на распознавании образов и предоставляют комплексные программные решения для автоматизации процессов распознавания и ввода данных из документов, видеопотока, фотографий и сканов.

Компания была основана в 2016 г. ведущими учеными из нескольких институтов Российской академии наук, специализирующихся на распознавании и обработке изображений. В штате компании более 60 сотрудников, из которых 18 имеют ученые степени.

Программные продукты Smart Engines обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов, банковских карт и штрихкодов, а также решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира.

Smart Engines является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где ведется подготовка бакалавров и магистров по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Прикладные математика и физика».

«Альфа-Капитал» — одна из крупнейших управляющих компаний на российском рынке инвестиционных услуг, основанная в 1996 г. Входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп».

Основная сфера деятельности — индивидуальное доверительное управление активами крупных частных инвесторов, управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), активами негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также управление средствами институциональных клиентов, страховых компаний и международных фондов.

Дополнение

После публикации этого материала пресс-служба УК «Альфа-Капитал» прислала CNews ответ на запрос.

Приводим его целиком: ««Альфа-Капитал» сотрудничает с широким кругом провайдеров и соблюдает условия договоров. Несмотря на продолжительную совместную работу с ООО «Смарт Энджинс Сервис», компания не получала своевременных уведомлений от поставщика о необходимости продления контракта, при этом в продукте компании ООО «Смарт Энджинс Сервис» не реализованы ограничения работы по истечении срока действия лицензии. «Альфа-Капитал» предлагал поставщику все разумные способы урегулирования во внесудебном порядке, однако поставщик отказался искать компромиссное решение».