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Интеграция Бизнес-приложения
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УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения

Один из крупнейших участников российского рынка управления активами, входящий в финансовый консорциум «Альфа-Групп», УК «Альфа-Капитал» выбрала решение отечественной научно-исследовательской компании Smart Engines для распознавания данных паспортов РФ и СНГ при дистанционном обслуживании клиентов. Технология Smart ID Engine позволяет значительно упростить процедуру ввода данных и сделать общение с компанией более удобным и безопасным для клиентов.

Мобильное приложение «Альфа-Капитал» стало одним из ключевых инструментов развития дистанционного обслуживания и повышения онлайн-продаж компании в 2021 году. Используя технологию Smart ID Engine, приложение позволяет обеспечить комфортное прохождение этапа регистрации тысячам новых клиентов компании каждый месяц.

Smart ID Engine автоматически извлекает данные паспортов РФ, предоставленные клиентом через приложение, и вносит их в поля регистрационной формы. Оно позволяет найти и распознать документ независимо от уровня освещения, а также наклона камеры смартфона или планшета. Полная автономность процесса распознавания позволяет обеспечить безопасность обработки персональных данных. Изображения документов пользователей не могут быть переданы в сторонние сервисы для ручного извлечения данных верификаторами.

«“Альфа-Капитал” использует самые инновационные технологии для повышения качества обслуживания клиентов. Внедрение программного продукта Smart ID Engine в мобильное приложение направлено на обеспечение комфортного начала работы с нашими финансовыми сервисами с соблюдением всех требований по безопасности. Для нас особенно важно, что технологии компании Smart Engines полностью отвечают требованиям российских и международных стандартов в области обработки персональных данных», – говорит Антон Граборов, глава блока «Цифровой бизнес» компании «Альфа-Капитал».

«Мы гордимся расширением сотрудничества с компаниями консорциума “Альфа-Групп”. Сегодня программные продукты Smart Engines для распознавания различных типов документов уже используют в мобильных и серверных решениях Альфа-Банк и АльфаСтрахование. Повышенный спрос на программные продукты Smart Engines сформировывается за счет гарантированной надежности, точности и скорости распознавания, а также большого опыта работы компании в сфере ИИ и компьютерного зрения», – комментирует генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.

Владимир Бахур

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