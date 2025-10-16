«1C:Управление холдингом» помогло усилить контроль бюджетов и платежей в компаниях Финансового дома «Солид»

«Бобдей Софт» завершил внедрение системы «1С:Управление холдингом» в компаниях финансового дома «Солид». Ускорились формирование и корректировка бюджетов, улучшилось финансовое планирование, усилен контроль платежей. Руководство контролирует исполнение бюджетов и лимитов расходов в онлайн-режиме. В разы ускорилась подготовка управленческой отчетности: время формирования отчетов уменьшилось с четырех часов до одной минуты. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Группа компаний финансового дома «Солид» предоставляет финансовые услуги, реализует инвестиционные проекты, управляет активами на фондовом рынке и осуществляет брокерское обслуживание. В структуре группы — более десяти компаний с офисами в Москве и регионах. Проект был реализован в трех ключевых компаниях группы — АО ИФК «Солид» (включая филиал в г. Альметьевск), ООО «СолидТех» (ИТ-компания), ООО «Солид-НК» (операционная компания).

Для эффективной работы руководству необходимо оперативно получать информацию о бюджетах и платежах по всем подразделениям группы, планировать поступления и расходы, контролировать лимиты расходов, управлять ликвидностью и обеспечивать точность расчетов.

Ранее в компании отсутствовала единая система управленческого учета. Основные задачи бюджетирования и казначейства выполнялись вручную с использованием электронных таблиц и нескольких разрозненных информационных систем. Это создавало высокий риск ошибок и замедляло работу:

Формирование отчетности требовало значительных ресурсов: сбор и консолидация данных из разных информационных систем выполнялись вручную. В результате на подготовку одного управленческого отчета уходило до четырех часов.

Контроль исполнения бюджета был формальным: проверка лимитов расходов выполнялась только на этапе согласования счетов на оплату. Не было возможности оперативно отследить, превышен лимит или нет.

Информация о движении денежных средств была разрозненной: отсутствовал единый источник данных об остатках и зарезервированных суммах на расчетных счетах. Это снижало точность анализа ликвидности и повышало риски ошибок при планировании платежей.

Согласование заявок на оплату затягивалось: для согласования использовались почта и система электронного документооборота, что не позволяло получить целостную картину по платежам и контролировать статус выполнения.

Компания нуждалась в информационной системе, которая позволила бы ускорить согласование платежей, усилить контроль за расходами и бюджетами, сократить время на подготовку управленческой отчетности.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:Управление холдингом». Партнером по внедрению стала компания «Бобдей Софт».

Проект был реализован за восемь месяцев. За это время система была развернута на 80 рабочих местах, на текущий момент количество подключенных рабочих мест увеличилось до 112. В ходе проекта была выполнена интеграция с основными информационными системами компании: «1С:Бухгалтерия КОРП», «1С:Управление ценными бумагами», «1С:Зарплата и управление персоналом», а также с системой электронного документооборота.

Ключевые итоги проекта

Заявки на оплату теперь согласовываются в электронном виде. В системе оперативно формируются консолидированные отчеты по остаткам на расчетных счетах. Внедрен механизм элиминации внутригрупповых оборотов. Руководство и финансовая служба теперь в реальном времени отслеживают поступления, обязательства и остатки, включая зарезервированные суммы. Повысилась точность планирования платежей, появилась возможность управлять ликвидностью на основе актуальных данных.

Автоматизированы планирование и корректировка бюджетов по центрам финансовой ответственности (ЦФО) и юридическим лицам. Исполнение бюджетов и лимитов контролируется в режиме реального времени — система автоматически проверяет наличие лимита при создании заявки на оплату и сигнализирует о превышении. Исключены перерасходы и ручные ошибки. Настроено сценарное планирование и план-фактный анализ исполнения бюджета. Повысились точность прогнозов и оперативность реакции руководства на отклонения.

Сотрудники финансовой службы, бухгалтерии и бэк-офиса тратят на подготовку консолидированной отчетности на 30% меньше времени. Если ранее в сумме затрачивалось более 80 человеко-часов в месяц, то теперь эти задачи занимают менее 55 человеко-часов. Исключено дублирование информации, ускорен обмен данными между подразделениями.

Скорость формирования управленческих отчетов на местах выросла в сотни раз — ранее на подготовку одного отчета уходило до четырех часов, теперь отчеты формируются в системе «по кнопке» за минуту.

Повысилась вовлеченность ЦФО в бюджетный процесс — подразделения получили доступ к собственным бюджетам, у них появилась возможность самостоятельно планировать, анализировать и вносить корректировки. Это повысило ответственность за расходование средств и упростило коммуникации с финансовой службой.

Настроено разграничение прав доступа по организациям и центрам финансовой ответственности (ЦФО), что обеспечивает безопасность информации и удобство работы пользователей.

Дмитрий Федотов, директор департамента информационных технологий АО ИФК «Солид»: «Автоматизация процессов бюджетирования и казначейства на базе «1С:Управления холдингом» позволила нам перейти на качественно новый уровень управления финансами. Теперь мы можем оперативно контролировать исполнение бюджета, формировать отчетность по движению денежных средств и быстро принимать управленческие решения на основе актуальных данных».