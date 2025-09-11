Разделы

Бобдей Софт Bobday

Бобдей Софт - Bobday

«Бобдей Софт» — аккредитованная ИТ-компания, специализирующаяся на внедрении «1C:УХ», «1C:ERP», «1C:ДО», «1C:ЗУП», «1C:Аналитики»; сопровождении, обновлении и доработке корпоративного программного обеспечения 1C; автоматизации бизнес-процессов в крупных компаниях и корпорациях.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 684 947 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 684 947 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 684 947 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 «1C:ERP» помогло группе компаний «Лимкорм» повысить оборачиваеость склада и 3 раза увеличить объемы выпуска 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1
