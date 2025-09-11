Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лимкорм
Группа компаний «Лимкорм» — производитель полнорационных кормов для собак и кошек, а также ценных видов рыб.
УПОМИНАНИЯ
|11.09.2025
|«1C:ERP» помогло группе компаний «Лимкорм» повысить оборачиваеость склада и 3 раза увеличить объемы выпуска 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383371, в очереди разбора - 733704.
Создано именных указателей - 182758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.