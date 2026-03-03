Разделы

Егоров Сергей


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли 1
11.09.2025 ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят 1
13.05.2024 Central Properties и MБM построят склад для Ozon в Нижнем Новгороде 1
04.12.2020 Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков 1
27.11.2020 «Ростелеком» усовершенствовал защиту Единой биометрической системы 1
22.11.2016 «Техносерв» модернизировал системы теплоснабжения Якутии 1
17.11.2015 Контроллер SM160 прошел аттестацию на соответствие требованиям «Россетей» 1
19.10.2015 Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве 1
31.07.2015 Система EnDocs for SharePoint внедрена в «Красном Квадрате» 1
26.02.2013 Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)» 1
16.01.2012 «Агентство ИТ» построило архив первичной бухгалтерской документации для «СТС Медиа» 1
03.02.2008 Война платежных терминалов спустилась под землю 1
03.07.2007 DocsVision внедрили в «Цифровом центре ИОН» 1
24.06.2002 Подведены итоги программы Microsoft Office Extensions с января по май 2002 года 1
27.04.2002 В Москве завершил работу ХII съезд Ассоциации российских банков 1
08.02.1999 "Проблема 2000 года" объявлена угрожающей национальной безопасности России 1
26.11.1998 АРБ считает решения ФКЦБ, касающиеся вывода представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета ММВБ, незаконными. 1
Публикаций - 18, упоминаний - 18

Егоров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25365 2
Ростелеком - BIS - BI Solutions - Би Ай Солюшнс 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Системы и Технологии ГК 117 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 38 1
Системы документооборота 512 1
Ростелеком 10457 1
Meta Platforms - Facebook 4561 1
Softline - Софтлайн 3359 1
9126 1
Docsvision - ДоксВижн 1038 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 367 1
Brandquad - Бренд Квад 16 1
Актион МЦФЭР 56 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 186 1
Maykor - GMCS 44 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Цифровые активы 151 1
Google LLC 12365 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 1
Kama Flow - КФ Венчурс 26 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Международная Расчетная Палата - МРП - Межбанковская Электронная Расчетная Палата 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 668 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 32 1
Красный квадрат 11 1
Зырянский угольный разрез 2 1
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
МЭРП НКО - Межбанковская электронная расчетная палата Небанковская кредитная организация 2 1
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 1
Central Properties - PARUS Asset Management - Парус Управление Активами 2 1
МБМ ГК 1 1
Tikkurila - Tikkurila Paints - Тиккурила - Финнколор 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1711 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 117 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5359 5
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1105 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 58 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13432 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11552 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57917 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4479 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2386 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 126 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5982 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1335 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1413 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 872 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5422 1
Электронный документ - Electronic document 1536 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11226 1
DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами 22 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1640 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 627 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 510 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2713 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 306 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5357 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 645 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4644 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13098 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5325 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2071 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32098 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5928 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4167 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11375 1
Microsoft Office 4017 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
BIS Platform 2 1
Microsoft Office XP 81 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 194 1
Ensol EnDocs 4 1
Microsoft IntelliMouse 8 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 892 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 399 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 697 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5243 1
Microsoft Outlook 1431 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1344 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 144 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 1
Горбанёв Станислав 1 1
Руфов Павел 1 1
Кылытчанов Павел 1 1
Демьянов Владимир 1 1
Климчук Николай 1 1
Монашёв Михаил 1 1
Шурпенков Владислав 1 1
Евланов Владимир 2 1
Менкулов Михаил 1 1
Шиян Константин 3 1
Стрижов Михаил 1 1
Губарев Виктор 1 1
Пшихачева Залина 2 1
Левенто Юлиан 1 1
Смердов Алексей 1 1
Суздалов Иван 1 1
Беров Иван 44 1
Тимченко Алексей 13 1
Киселёв Алексей 82 1
Кочетков Владислав 248 1
Мамаев Александр 15 1
Кривошеев Алексей 4 1
Шишкин Константин 4 1
Егоров Николай 8 1
Буторин Дмитрий 14 1
Сергеева Татьяна 3 1
Медведовский Илья 34 1
Денисов Филипп 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 159112 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8256 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Россия - ДФО - Якутия - Нижнеколымский район 3 1
Европа 24712 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1112 1
Земля - планета Солнечной системы 10711 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 446 1
Россия - СФО - Новосибирск 4727 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3441 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 1
Россия - ПФО - Самарская область 1493 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2162 1
Евразия - Евразийский континент 633 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 407 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 83 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 54 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 113 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26157 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6317 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5349 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11475 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 416 1
Цифровое право - Цифровые права 133 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 281 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8229 1
Энергетика - Energy - Energetically 5550 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3197 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Аудит - аудиторский услуги 3143 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1478 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2197 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 402 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
Образование в России 2582 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5362 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6315 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11833 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5454 1
РИА Новости 1002 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
